ФОТО | СМИ: россияне раздавали просителям убежища велосипеды для пересечения границы в Финляндию, некоторые из них были без педалей

На фотографиях и видео, полученных финскими СМИ, видно несколько микроавтобусов, замеченных возле погранперехода Ниирала в пятницу вечером. Из одного из них начали раздавать велосипеды группе просителей убежища, чтобы они могли поехать в Финляндию, сообщает Iltalehti.

„Мужчины дрались из-за велосипедов, потому что каждый хотел получить хотя бы один“, - сказал читатель, который был свидетелем и записал инцидент. По его словам, последние велосипеды, выданные из автобуса просителям убежища, уже не годились для использования, поскольку у них не было педалей.

Сообщается, что у Iltalehti также есть видео данного инцидента. По словам читателя, в приграничной зоне с российской стороны просителей убежища не проверяли и они могли там свободно проезжать.

По словам источника Iltalehti, он постоянно путешествует между Финляндией и Россией, причем в последние несколько дней трафик идет в обоих направлениях. Однако в пятницу, то есть за день до закрытия погранперехода, он не заметил, чтобы кто-либо двигался в сторону Финляндии с российской стороны. По словам источника, российская сторона при этом была спокойна, поскольку местные жители хотели бы, чтобы граница оставалась открытой.

Финляндия решила закрыть часть восточной границы с Россией в четверг. С субботы, 18 ноября, закрыты пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Прием заявок на получение международной защиты будет сосредоточен на пограничных переходах Вартиус и Салла.

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар, посещая парламент Финляндии, заявил сегодня, что Эстония готова помочь Финляндии с восточной границей, если помощь понадобится.

Хуссар сказал также, что он предложил это председателю финского парламента Юсси Халла-ахо, передает Ilta-Sanomat.

По словам Хуссара, было бы также полезно поделиться опытом, который эстонцы приобрели в ходе предыдущих операций, в которых решались подобные ситуации.