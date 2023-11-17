ЛГБТ-движение решили объявить экстремистским в России

Дословно заявление, опубликованное на сайте ведомства, звучит так: „В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации“.

Верховный суд России рассмотрит иск 30 ноября.

Минюст мотивировал свой иск следующим образом: „В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“ от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни“.

Власти России на протяжении десятилетий усиливали борьбу с ЛГБТ-сообществом, принимая и ужесточая законы о „гей-пропаганде“.

Год назад в России был принят закон, полностью запрещающий „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений“ среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России с 2013 года. Кроме того, теперь запрещена „пропаганда смены пола“.

Пока не известно о широком применении этого закона, однако в этом году российские суды резко увеличили число штрафов за „гей-пропаганду“ среди несовершеннолетних на телеканалах и в других СМИ.

Би-би-си подробно писала о том, что после начала войны в Украине правозащитники и активисты зафиксировали усиление государственной дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества России.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий операции, связанные с трансгендерным переходом, соответствующую гормональную терапию, а также смену гендерного маркера в документах.

Изменение гендерного маркера — это когда в графе „пол“ в паспорте букву „М“ меняют на „Ж“ или наоборот. Раньше это было возможно после прохождения специальной медицинской комиссии, на которой сексолог, психолог и психиатр ставили диагноз „транссексуализм“.