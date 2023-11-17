Эрдоган прибыл в Германию, но его ждет сухой прием. Почему Берлин жалеет, что пригласил турецкого лидера?

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил Эрдогана посетить Берлин в мае этого года, после его переизбрания на пост президента Турции, и сейчас, как пишут многие комментаторы, наверняка об этом жалеет.

Некоторые немецкие политики призывали совсем отменить визит Эрдогана, но Шольц все же решил не идти на крайние меры, ограничив программу посещения одной встречей за закрытыми дверями и обедом.

Еще одну встречу Эрдоган проведет с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Берлине Дэмиан Макгиннес, в центре столицы предприняты беспрецедентные меры безопасности, сравнимые с уровнем охраны во время визитов президента США. Но в остальном немецкие власти хотели бы, чтобы визит турецкого лидера прошел как можно тише.

Отношения между двумя странами уже много лет остаются одинаково сложными, независимо от того, кто находится у власти в Германии. Немецкие политики неоднократно называли Эрдогана трудным партнером.

Война между ХАМАС и Израилем, похоже, вбила последний клин между Берлином и Анкарой, разведя их по разные стороны конфликта.

Последний клин

Эрдоган отказался осудить зверства ХАМАС в Израиле 7 октября, назвав боевиков „освободителями“.

ХАМАС признан террористической организацией в ряде западных стран, включая Германию.

В то же время, в потоке своих антиизраильских высказываний в последнее время Эрдоган позволяет себе ставить под сомнение легитимность существования государства Израиль, называя его фашистским.

Немецкие политики еврейского происхождения обвинили Эрдогана в разжигании антисемитизма и призвали отменить визит турецкого президента.

В Германии, испытывающей историческую вину за устроенный нацистами Холокост, поддержка Израиля не подлежит обсуждению и является краеугольным камнем в международной политике Берлина.

В начале этой недели канцлер Шольц назвал высказывания Эрдогана абсурдом.

Настроения на улицах Германии

Дэмиан Макгиннес, корреспондент Би-би-си в Берлине