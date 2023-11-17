Прощай Английская Премьер-лига? Футбольный клуб получил рекордное наказание

Комиссия АПЛ признала „Эвертона“ виновным в нарушении требований финансовых правил после расследования. В итоге, с „ирисок“ снимут 10 очков, а это значит, что команда переместится на предпоследнее место в турнирной таблице. Это рекордное наказание за подобные нарушения (такое же количество очков снимали с Портсмута в 2010-м).

„Эвертон шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила абсолютно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже заявил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется апелляционный процесс, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом“, – говорится в сообщении на официальном сайте Эвертона.

„Ириски“ также заявили, что с большим интересом будут следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающимися правил прибыли и устойчивого развития АПЛ.

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