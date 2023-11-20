Почему сейчас самое подходящее время, чтобы открыть срочный вклад?
Желание обеспечить свое будущее и жить комфортно – естественно. Один из способов повышения финансовой безопасности состоит в сбережениях и инвестициях. При нынешнем высоком уровне процентных ставок сейчас, вероятно, самое подходящее время, чтобы открыть срочный вклад, который является наиболее безопасным способом приумножения средств.
В течение последних десяти лет процентные ставки Европейского центрального банка и ставки по срочным депозитам были близки к 0 % или даже отрицательны, что ограничивало возможности для роста денег с минимальным риском. За десять лет многие забыли, что на протяжении всей истории срочные вклады оставались наиболее предпочтительным способом приумножения средств для тех, кто не хотел вкладываться в рискованные инструменты, такие как акции или инвестиционные фонды.
Однако по мере роста процентных ставок сбережение вновь становится популярным: согласно сентябрьской статистике Банка Эстонии, 30 % накоплений населения Эстонии приходится на срочные вклады. Вспоминая времена, когда процентные ставки по вкладам были примерно такими же, как сегодня, можно отметить, что перспектива роста есть, поскольку тогда люди размещали на срочных депозитах до 50 % и более своих сбережений. Сейчас самое время пересмотреть свои финансы, поскольку стоимость денег, которые лежат просто так, никак не растет.
Срочный вклад приносит вам определенную оговоренную доходность, и вам известна стоимость ваших активов по окончании срока вклада. Это хороший способ сохранить и приумножить свои сбережения, например в качестве резерва. Это не значит, что все свои свободные деньги нужно хранить на депозите годами, довольно популярно одновременное размещение нескольких вкладов на разные сроки, поскольку количество вкладов не ограничено. Вы можете открыть вклад на сумму от 100 евро. Например, можно копить деньги на определенную цель или просто распределять депозиты так, чтобы они заканчивались в разное время и у вас всегда были накопления на случай непредвиденных расходов.
Сделать вклад может любой желающий, для этого не обязательно иметь экономическое образование или быть в курсе событий на финансовых рынках. Например, людям, достигшим пенсионного возраста, стоит пустить свои сбережения в дело, поскольку более крупные суммы, например 5000 евро, могут приносить доход в размере более 225 евро в год, что является ощутимой прибавкой к пенсии. Срочный вклад – это также хороший способ откладывать деньги на что-то конкретное. Благодаря начисляемым процентам он приближает вас к цели, будь то накопления на образование или в качестве взноса в фонд покупки велосипеда для ребенка.
Памятка по срочным вкладам
· На срочный вклад можно размещать и небольшие суммы. Например, в LHV депозитный договор можно заключить на сумму от 100 евро.
· Несмотря на то, что наиболее популярный срок вклада – один год, можно положить деньги и на более короткий срок, начиная с одного месяца. Для более длительных периодов можно выбрать дату окончания вклада.
· Если Вы хотите получать от своих вкладов регулярный доход или не хотите замораживать деньги на депозите надолго, вы можете воспользоваться возможностью автоматического вклада. Это значит, что если по окончании периода срочного вклада вы не сообщите банку о своем желании снять размещенные ранее деньги, то банк автоматически откроет для вас новый вклад. Начисленные проценты можно регулярно снимать или добавлять к новому вкладу, чтобы увеличить сумму под проценты.
· Процентная ставка по срочному вкладу значительно выше, чем начисляемая на сумму на расчетном счете. Например, в настоящее время процентная ставка LHV по годовому вкладу превышает ставку по расчетному счету в 450 раз.
· В отличие от инвестирования в акции или индексные фонды, открывая срочный депозит, можно не беспокоиться об отрицательной доходности – процент и доходность зафиксированы в договоре.
· Деньги в банке полностью защищены и гарантированы на сумму до 100 000 евро, поэтому вы можете не бояться потерять свои сбережения даже в экстремальных ситуациях. Подробности на сайте Гарантийного фонда.
Подробнее о процентных ставках LHV на странице срочных вкладов.
Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора рекомендуем ознакомиться с условиями финансовой услуги или проконсультироваться со специалистом.