Почему сейчас самое подходящее время, чтобы открыть срочный вклад?

В течение последних десяти лет процентные ставки Европейского центрального банка и ставки по срочным депозитам были близки к 0 % или даже отрицательны, что ограничивало возможности для роста денег с минимальным риском. За десять лет многие забыли, что на протяжении всей истории срочные вклады оставались наиболее предпочтительным способом приумножения средств для тех, кто не хотел вкладываться в рискованные инструменты, такие как акции или инвестиционные фонды.

Однако по мере роста процентных ставок сбережение вновь становится популярным: согласно сентябрьской статистике Банка Эстонии, 30 % накоплений населения Эстонии приходится на срочные вклады. Вспоминая времена, когда процентные ставки по вкладам были примерно такими же, как сегодня, можно отметить, что перспектива роста есть, поскольку тогда люди размещали на срочных депозитах до 50 % и более своих сбережений. Сейчас самое время пересмотреть свои финансы, поскольку стоимость денег, которые лежат просто так, никак не растет.

Срочный вклад приносит вам определенную оговоренную доходность, и вам известна стоимость ваших активов по окончании срока вклада. Это хороший способ сохранить и приумножить свои сбережения, например в качестве резерва. Это не значит, что все свои свободные деньги нужно хранить на депозите годами, довольно популярно одновременное размещение нескольких вкладов на разные сроки, поскольку количество вкладов не ограничено. Вы можете открыть вклад на сумму от 100 евро. Например, можно копить деньги на определенную цель или просто распределять депозиты так, чтобы они заканчивались в разное время и у вас всегда были накопления на случай непредвиденных расходов.