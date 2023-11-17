Правда ли, что осенью свиристели едят забродившие ягоды рябины и, опьянев, массово падают на улицы?

Первое, что в них настораживает, — это само утверждение о пьянящих ягодах. Далеко не любая осенне-зимняя температура способствует брожению и ферментации ягод. Старший научный сотрудник Зоомузея МГУ, орнитолог Ольга Волцит поясняет : „На деревьях рябина не забродившая, она только подсыхает, а не бродит“. Более детально процесс объясняет старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева Антон Иванов: „Когда мы просто оставляем ягоды, там тоже идёт процесс брожения, там появляются бактерии, перерабатывающие этот сахар. Но для этого процесса нужны высокие температуры, а здесь про пьяных птиц всё время рассказывают зимой“. Осенью ягоды обычно забродить не успевают , затем при наступлении минусовой температуры они замерзают и лишь весной оттаивают, что делает возможным процесс ферментации. Она продолжается до тех пор, пока концентрация этанола не останавливает метаболизм дрожжей. Затем этанол окисляется бактериями до уксусной кислоты. Получается достаточно узкое временное окно, когда этанол вообще содержится в ягодах.

Свиристели — птицы отряда воробьинообразных, обитающие в хвойных и смешанных лесах Северного полушария. Летом они питаются преимущественно насекомыми и их личинками, также рацион включает в себя ягоды и молодые побеги растений. В холодное время основу диеты составляют ягоды и плоды. Свиристели — птицы перелётные , лето они проводят в северных широтах (отмечено розовым на карте), где откладывают яйца и воспитывают птенцов, а осенью мигрируют южнее (отмечено голубым).

Предупреждения о пьяных птицах приходят из разных регионов России: Москвы , Санкт-Петербурга , Челябинской , Самарской , Новосибирской , Тюменской , Вологодской , Кировской , Липецкой и Калужской областей. Однако в деталях сообщения разнятся. Так, в одних постах про Москву и Московскую область утверждается, что пьяные свиристели — осеннее явление („обычно снегири, свиристели и другие птички — любители ягод пьянеют тёплой и влажной осенью“), в других — зимнее („зимой из-за перепадов температуры её плоды [рябины] могут забродить прямо на ветках, а птички, отведав ягоду, пьянеют“), а в третьих — весеннее („В Подмосковье замечены пьяные свиристели. Эти птицы появляются в городах ранней весной, когда в лесах становится нечего есть и приходится перебираться поближе к людям“). Журналисты некоторых СМИ шутят о пьяных птицах: „Вот идёте вы по улице, видите — лежит свиристель вдрабадан, обойдите его, не надо к нему приставать. Если он сам к вам не пристаёт, конечно. Ну выпила птица, может, у неё была тяжёлая неделя“ или „Пьянь пернатая: среди столичных птиц нашлись „алкоголики поневоле““. Популярны и многочисленные фотографии лежащих на земле птиц — утверждается, что это захмелевшие свиристели.

Меган Лариви, координатор лаборатории правительственного агентства Environment Yukon в Канаде, объясняет , что удобного алкотестера для птиц просто не существует. Более того, человек не всегда может отличить птицу со значительным содержанием алкоголя в крови от её трезвых собратьев. В первую очередь опьянение вызывает нарушение координации движений в полёте, которое может привести к тому, что птица во что-то врежется и получит травмы.

Вместе с тем свиристели в зимнее время, действительно, съедают поразительное количество ягод — 800–1000 штук в день, или в два раза больше собственной массы тела. Поэтому объевшийся свиристель может испытывать проблемы с координацией и врезаться в окружающие предметы. Более того, эти птицы привычны к обитанию в лесу, поэтому в городе даже для трезвых птиц опасность представляют любые прозрачные преграды: оконные стёкла, пластиковые прозрачные автобусные остановки, витрины и т. д. Некоторые страны, озабоченные этой проблемой, устанавливают специальные автобусные остановки с расположенными на равном расстоянии отметками в виде точек. Такие появились , например, в Польше.

Вторая странность в истории с пьяными птицами заключается в том, что у животных, которые питаются плодами, в печени содержится достаточно много алкогольдегидрогеназы — фермента, отвечающего за переработку алкоголя. Его активность у свиристелей в 6,2 раза выше, чем у относящихся к тому же семейству воробьиных зеленушек и в 15 раз выше, чем у питающихся преимущественно семенами скворцов. Из-за этого скорость метаболизма этанола у свиристелей крайне высока — 900 мг/кг/ч. Для сравнения, нормальная скорость метаболизма этанола у человека составляет 180 мг/кг/ч, то есть в пять раз меньше птичьей. Более того, эволюция подарила этим птицам большую печень — она составляет 4,9% от всей массы их тела. А печень человека — это всего лишь 2% от его веса. Такая значительная по весу печень должна позволять птицам есть даже забродившие ягоды без значительных рисков для здоровья.

В марте 1974 года в Канаде 16 свиристелей были обнаружены мёртвыми, до этого они питались забродившими плодами яблони, а взлетев с неё, врезались в окна и стены ближайшего здания. В апреле 1989 года в США два свиристеля погибли, упав с крыши. Причиной смерти стало внутреннее кровоизлияние в результате удара об землю, также было отмечено высокое содержание этанола в крови. В 2012 году в пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния, также были обнаружены мёртвые свиристели — они также умерли в результате травмы, в их крови также был обнаружен этанол. Получается, во всех случаях причиной смерти было столкновение, а этанол приводил к нарушению координации. На одной из вирусных фотографий якобы пьяных свиристелей как раз изображена стая свиристелей, врезавшихся на глазах очевидцев в автобусную остановку — 14 птиц погибли, одна выжила.

Однако обычно в сообщениях СМИ речь идёт не о разбившихся насмерть птицах, а о тех, которые без травм лежат на земле. Возможную причину такого поведения пернатых объясняет Ольга Волцит: „Когда птицы съедают много холодных ягод на морозе, у них сильно падает скорость метаболизма — когда набит желудок холодным, они впадают в оцепенение и падают в снег. А потом ягоды у них внутри согреваются, перевариваются, и они „оживают“. Наверное, такое и происходило, то есть они не пьяные, а просто переохладились“. Она же подтверждает, что птицы порой сталкиваются в городах с витринами и окнами, однако объясняет это не пьянством: „Птицы откочевали в город и оказались в незнакомой местности“. При этом временно оцепеневших пернатых обычно зоологи не учитывают, в отличие от погибших.

Если исходить из такого объяснения причин падения свиристелей, то станет понятно, что если какая-то помощь им и нужна, то уж точно не помещение в „вытрезвитель“. Если птица врезалась в препятствие и получила тяжёлую травму, нахождение в „вытрезвителе“ без ветеринарного осмотра ей не поможет, в лучшем случае защитит от дальнейших травм от автомобилей и животных. Если же птица впала в оцепенение, наевшись холодных ягод, то помощь ей не нужна — организм с такими проблемами у них справляется самостоятельно. Более того, неизвестно, как поведёт себя птичий организм с холодными ягодами внутри, оказавшись в тёплом помещении.

Таким образом, фотографии лежащих на земле и якобы напившихся свиристелей показывают или птиц, которые врезались в какую-то преграду, или тех, кто просто объелся холодными ягодами. Визуально отличить одних от других непрофессионалу может быть непросто. Однако считать свиристелей пьяницами неверно: организм этих птиц устроен особым образом, что позволяет им перерабатывать значительное количество алкоголя — в пять раз больше с поправкой на вес, чем мог бы переработать человек. И хотя науке известны отдельные случаи обнаружения мёртвых птиц с содержанием этанола в крови, все они погибли в результате того, что врезались в стекло или другой прозрачный объект.

Итог: Большей частью неправда