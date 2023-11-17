Подкасты
17.11.2023, 20:00

ПОДКАСТ | Журналистка RusDelfi откровенно о сексе, раннем браке и хейте в Нарве

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Евгения Парв: Снятие табуированности с темы приносит расслабление
Евгения Парв: Снятие табуированности с темы приносит расслабление
ФОТО: Евгения Парв | Erakogu

В четвертом эпизоде подкаста „Поехали ко мне“ ведущие пообщались с журналисткой RusDelfi из Нарвы Евгенией Парв. Поднимали вопросы от хейта до хотения: консервативные взгляды на секс, ранний брак, важность образования и разговоры с детьми на тему секса.

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Тайм-коды:

  • 1:07 Что происходит? Какие публикации обсуждает половина Нарвы?

  • 1:56 В Нарве люди до сих пор стесняются говорить публично на тему секса

  • 2:35 Пример публикации, за которую Женю сильно захейтили

  • 4:30 Как на посты Жени и хейт реагирует муж?

  • 5:00 „У меня совсем другая внутренняя жизнь“

  • 5:55 Почему в Нарве у многих людей консервативные взгляды?

  • 6:50 „Они вечером садятся на диванчик, открывают лаптопчик и начинают хейтить“

  • 7:35 Есть ли люди, которые не смотрят порно?

  • 8:55 Почему Жене важно открыто говорить о сексуальности и сексе?

  • 9:55 „У меня был ранний брак“

  • 10:15 Снятие табуированности с темы приносит расслабление

  • 10:45 Недостаток знаний и опыта вызывает еще больший нездоровый интерес к теме

  • 11:15 История Маши о мастурбации

  • 12:10 „Взрослые меня пару раз за этим занятием застукали“

  • 13:05 Мастурбация - понятная и полезная деятельность

  • 13:45 Было ли раннее замужество бунтарским ходом?

  • 15:05 „Ничего хорошего из этого брака не получилось“

  • 15:25 Как штамп в паспорте тормозил процесс расставания?

  • 16:30 Секс случился после свадьбы

  • 17:15 Женя про своих детей и общение на сексуальную тему

  • 17:59 „Когда ему было 6, я рассказала, откуда берутся дети“

  • 19:05 Какую роль в познании сексуальности играет город?

  • 19:45 К девочкам больше претензий и требований

  • 20:15 Артур о том, как он узнавал о сексе, и общении на эту тему с родителями

  • 21:15 Разговор с детьми на тему секса

  • 22:45 „Снять страх и стыд с темы секса в семье обязательно нужно“

  • 23:15 Как нужно направлять ребенка, когда он изучает тему секса в интернете

  • 25:15 Сексуальное воспитание начинается с пеленок

  • 27:08 Травма может быть как от недостатка информации, так и от ее избытка

  • 28:30 „В Нарве плохая ситуация с сексуальным образованием и обучающими инициативами“

  • 29:15 „В Ида-Вирумаа школы не приглашают специалистов рассказывать о сексе“

  • 31:15 Маша о том, как в ее школе освещали тему секса

  • 32:35 „Нужно делать больше, чем ходить по школам“

  • 33:00 „У нас сейчас откат из-за войны и той политики, которую ведет Россия“

  • 33:15 Нарва активно смотрит российское телевидение

  • 34:15 Как улучшить ситуацию с секс-просветом в Нарве?

  • 36:50 „Та самая городская сумасшедшая“

  • 37:40 „Я написала о том, что мечтаю каждые выходные ходить в свингер-клуб. Мне это до сих пор аукается“

  • 39:50 Почему в маленьком городе особенно важно говорить о сексе немного преувеличивая

Евгения Парв

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

За выпусками следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.

Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

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