19.11.2023, 13:35
„Они хотели сохранить свой бизнес в секрете“: Откуда прокуратуре известно все об отмывании денег Danske?(5)
ФОТО: Vallo Kruuser
Харьюский уездный суд начал рассмотрение дела Danske Bank об отмывании денег на сумму 1,6 миллиарда долларов. Первые сюрпризы не заставили долго ждать, пишет „Эстонский Экспресс“.
Госпрокурор Алар Лехесметс чувствовал себя уверенно на первом слушании по делу об отмывании денег Danske Bank. Его вступительная речь в Харьюском уездном суде в понедельник раскрыла ранее неизвестные обстоятельства.