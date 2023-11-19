Эстонский Экспресс
19.11.2023, 13:35

„Они хотели сохранить свой бизнес в секрете“: Откуда прокуратуре известно все об отмывании денег Danske?

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ГЛАВНЫЕ ОБВИНЯЕМЫЕ: Бывшие сотрудники эстонского филиала Danske Bank Юрий Кидяев, Эрик Лидметс и Наталья Комаров в Харьюском уездном суде в этот понедельник
ГЛАВНЫЕ ОБВИНЯЕМЫЕ: Бывшие сотрудники эстонского филиала Danske Bank Юрий Кидяев, Эрик Лидметс и Наталья Комаров в Харьюском уездном суде в этот понедельник
ФОТО: Vallo Kruuser

Харьюский уездный суд начал рассмотрение дела Danske Bank об отмывании денег на сумму 1,6 миллиарда долларов. Первые сюрпризы не заставили долго ждать, пишет „Эстонский Экспресс“.

Госпрокурор Алар Лехесметс чувствовал себя уверенно на первом слушании по делу об отмывании денег Danske Bank. Его вступительная речь в Харьюском уездном суде в понедельник раскрыла ранее неизвестные обстоятельства.

В чем заключалось преступление?

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