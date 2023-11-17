МНЕНИЕ | Россия давит финскую границу улыбчивыми сомалийцами на детских велосипедах

Правительство Финляндии приняло решение с 18 ноября 2023 года на три месяца закрыть четыре из шести автомобильных погранпереходов на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Азии и Африки. Ранее страна Суоми запретила пересекать свою границу на велосипедах, когда число „велосипедистов“, решивших просить убежище на границе превысило 60 человек в сутки. Оказалось, что в российской погранзоне, куда не могут попасть случайные люди кто-то помогает сирийцам и сомалийцам добраться до границы на велосипеде. Самое интересное в этой истории то, что никто не может понять, зачем Кремлю сейчас обострять отношения с единственным соседом, который для него является последним „окном в мир“.