Мнение
17.11.2023, 13:29

МНЕНИЕ | Россия давит финскую границу улыбчивыми сомалийцами на детских велосипедах

 
Сергей Ковальченко
журналист
Погранпереход Нуйямаа
Погранпереход Нуйямаа
ФОТО: Lauri Heino | Scanpix

Москва сама создала миграционный кризис на границе со странами ЕС и спровоцировала жесткие действия с финской стороны. Странно было думать, что там распахнут объятья для мигрантов из стран Азии и Африки и не предпримут мер, что не пустить их на свою территорию, считает Сергей Ковальченко.

Правительство Финляндии приняло решение с 18 ноября 2023 года на три месяца закрыть четыре из шести автомобильных погранпереходов на границе с Россией из-за наплыва беженцев из Азии и Африки. Ранее страна Суоми запретила пересекать свою границу на велосипедах, когда число „велосипедистов“, решивших просить убежище на границе превысило 60 человек в сутки. Оказалось, что в российской погранзоне, куда не могут попасть случайные люди кто-то помогает сирийцам и сомалийцам добраться до границы на велосипеде. Самое интересное в этой истории то, что никто не может понять, зачем Кремлю сейчас обострять отношения с единственным соседом, который для него является последним „окном в мир“.

Ситуация с закрытием границ в Финляндии развивалась стремительно. Стало известно, что с 15 ноября власти страны запретили въезд через границу на велосипедах, и это вызвало массу вопросов. Ноябрь месяц на дворе, и это не сезон для велопрогулок на самом севере Европы. До войны и введения санкций петербуржцы часто пересекали финскую границу на велосипедах. Люди пользовались тем, что с двухколесным средством передвижения не нужно стоять в очереди вместе с автомобилистами, да и кататься по велодорожкам в Финляндии одно удовольствие.

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