В Кремле ответили, каким будет следующий президент России

„Таким же. Или другим, но таким же“, — сказал Песков.

Он добавил, что пока Владимир Путин не объявлял, что будет баллотироваться на новый президентский срок.

„Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет“, — сказал представитель Кремля.

Хотя Путин пока не объявлял, что выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, известно, что Кремль готовится к выборам с его участием. Администрация президента РФ, как сообщала „Медуза“ в августе, рассчитывает, что соперниками Путина на выборах станут политики не моложе 50 лет от КПРФ, ЛДПР и „Новых людей“.

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Совет Федерации РФ в декабре 2023 года примет решение о проведении выборов.

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