Управа района Ласнамяэ обратилась к жителям с призывом

„Прошедшие в этом году масштабные толоки по уборке территории привлекли внимание к тому, как много остается на пустырях, в лесных массивах и парках Ласнамяэ отходов, загрязняющих окружающую среду. Это свидетельствует об очевидной необходимости утилизации крупногабаритного мусора. Сейчас есть прекрасная возможность сделать это, так как с 20 по 26 ноября все таллиннские пункты приема отходов будут бесплатно принимать крупногабаритные отходы“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора включен в систему организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках кампании с 20 по 26 ноября зарегистрированные жители Таллинна смогут сдать крупногабаритные отходы бесплатно – их будут принимать все городские станции по приему отходов.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Время работы станций по приему отходов, а также информацию о приеме прочих отходов можно найти на странице https://www.tallinn.ee/et/jaatmekeskus .

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .