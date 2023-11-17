„Мемориал“ признал политзаключенным Никиту Журавеля, которого cын Кадырова избил в СИЗО

„Публичное сожжение Корана безусловно имеет провокационный характер и заслуживает осуждения. При этом, у нас есть все основания сомневаться, что Коран сжег именно Журавель. На видео нет указаний авторства, но подозреваемого задержали уже на следующий день после публикации“, — отметили правозащитники.

В „Мемориале“ также усомнились в заявлениях обвинения о том, что Журавель сжег Коран по указанию украинских спецслужб, и предположили, что „признание“ арестованного было получено под давлением силовиков.

При этом, вне зависимости от того, кто именно сжег Коран, его действия, с нашей точки зрения, должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы (пункт 2 статьи 5.26 КоАП РФ), т. е. как административное правонарушение, а не преступление. Тем более неправомерна, на наш взгляд, дополнительная квалификация предполагаемых действий Журавеля как хулиганства.

Перевод Журавеля в СИЗО в Чечню противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. Допуск в СИЗО к Журавелю посторонних лиц и его избиение, публично одобренное главой Чечни, являются вопиющими нарушениями и должны быть расследованы.

Правозащитники считают, что преследование Журавеля нарушает его права на справедливое судебное разбирательство, защиту от пыток и бесчеловечного обращения. Они потребовали прекратить дело Журавеля и освободить его из-под стражи.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил Адам Кадыров. Во второй половине сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава республики сказал, что гордится поступком Адама.