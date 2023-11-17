МНЕНИЕ | Вадим Белобровцев: „Еще немного – и система образования Эстонии рухнет, как карточный домик“

Что привлекло мое внимание: второй раз за короткий промежуток времени в СМИ публикуется представитель Партии реформ, который пытается в этой ситуации сделать хорошую мину при плохой игре и переложить ответственность за провальную политику своей партии на других. В частности – на местные самоуправления. Если в начале прошлой недели председатель фракции реформистов в Таллинском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что зарплаты учителям должен повысить не кто иной, как город Таллинн, то в конце недели депутат парламента Марис Лаури (кстати, бывший министр образования – пусть и в течение всего двух месяцев) развила эту идею, написав статью „Ключ к тому, чтобы найти деньги для учителей, находится в руках местных самоуправлений“. Если до этого реформисты часто кивали на то, что Таллинн, по их мнению, богатый муниципалитет и потянет дополнительные расходы, то теперь, выходит, функции государства должны выполнять уже и остальные местные самоуправления. Однако многие из них сейчас вообще оказались на грани выживания, поскольку приходится сокращать текущие расходы и отказываться от важнейших инвестиций. Из-за постоянной нехватки средств некоторые небольшие муниципалитеты вынуждены просто-напросто закрывать школы или сокращать количество классов.