Латвийский политик сбежал в Россию под видом рыбака

Панкратов, которому ранее было предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, пропал без вести 21 сентября. В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он находится на территории России.

Панкратов заявил, что сначала не планировал побег из Латвии, а собирался защищать себя в суде. Однако он изменил свою позицию после того, как 18 апреля получил письмо, согласно которому он представляет угрозу национальной безопасности, в связи с чем ему „аннулировали документы“. По мнению Панкратова, дело является „политическим заказом“.

Панкратов начал изучать используемое пограничниками оборудование, их график и процесс патрулирования. О том, что экс-депутат собирается бежать из страны, знал его знакомый, который якобы является сотрудником Службы государственной безопасности (СГБ). Этот человек помог Панкратову уехать из Латвии. Место перехода Панкратов уточнять не стал, заявив только, что это „псковское направление“.

„Морально самым тяжелым было поссориться с женой. Нельзя было ее подставить. Она ничего не знала, я действительно разыграл такую гормональную бурю. Я себя жестко и раздраженно вел несколько дней до этого“, — заявил Панкратов.

Экс-депутат рассказал, что выдавал себя за рыбака. Его везли до границе на автомобиле, который сопровождали еще две машины: она для выявления потенциальной слежки за политиком, а другая для того, чтобы имитировать ДТП в случае погони. „Я приезжаю на локацию, сажусь ловить рыбу. Нужно было дождаться темноты. Когда уже все стемнело, сложил свои вещи в мусорный мешок, надел гидрокостюм, утопил мешок и ласты и пошел. Я дошел до российского побережья, немножко отдышался, не дождался патруля и пошел дальше. Наверняка, меня зафиксировали датчики, потому что через 20-30 метров меня встретили пограничники“, — сообщил Панкратов.