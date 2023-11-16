16.11.2023, 19:40
Lux Express приостанавливает автобусные перевозки по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург
ФОТО: | Õhtuleht
В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 18 ноября Lux Express приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки-Петербург на неопределенный срок.
Последний рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет выполнен в 15:00 (по местному московскому времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург - в 14:00 (по местному времени Хельсинки), - сообщает перевозчик на своей официальной странице.
Lux Express в ближайшее время предоставит дополнительную информацию и проинформирует всех пассажиров по электронной почте.
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