Lux Express приостанавливает автобусные перевозки по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург

Последний рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет выполнен в 15:00 (по местному московскому времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург - в 14:00 (по местному времени Хельсинки), - сообщает перевозчик на своей официальной странице.