Тынис Мяги: музыка — это то, что держит меня на плаву(9)
Тынис Мяги, которому сегодня исполнилось 75 лет, не верит в совпадения и именно об этом поет в своей новой песне, прозвучавшей на юбилейном концерте 17 ноября в таллиннском концертном зале Alexela: „Возможно, мы в мир пришли ради других ради других, и встреча была неслучайной“. По случаю юбилея легендарный певец дал интервью Maaleht.
„Я как-то нашел такое высказывание Оскара Уайльда: „Первое условие ясного ума — не соглашаться с мнением большинства“, — читает Тынис записанное в большой тетради. Отмечаю, что человек находит подходящие ему цитаты именно тогда, когда они ему нужны. „Мне отзываются такие вещи, ну и что с того, что я просто певец, исполнитель песен?“ — живо продолжает Тынис Мяги.
Исполнителю песен 75 лет, у него состоялся большой юбилейный концерт в Таллинне.
Именно так. Это такой концерт, на котором я... Я другой. Я изменился за последние два года — за эпоху этого коронавируса. С тех пор я записываю уже третий альбом.