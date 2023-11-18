Тынис Мяги: музыка — это то, что держит меня на плаву

„Я как-то нашел такое высказывание Оскара Уайльда: „Первое условие ясного ума — не соглашаться с мнением большинства“, — читает Тынис записанное в большой тетради. Отмечаю, что человек находит подходящие ему цитаты именно тогда, когда они ему нужны. „Мне отзываются такие вещи, ну и что с того, что я просто певец, исполнитель песен?“ — живо продолжает Тынис Мяги.

Исполнителю песен 75 лет, у него состоялся большой юбилейный концерт в Таллинне.

Именно так. Это такой концерт, на котором я... Я другой. Я изменился за последние два года — за эпоху этого коронавируса. С тех пор я записываю уже третий альбом.

В русскоязычном альбоме есть твои песни с текстами, переведенными на русский Сергеем Булганиным. Работа над альбомом была закончена как раз перед тем, как Россия начала войну в Украине.

Идея сделать русскоязычный альбом возникла из-за того, что и так у некоторых моих песен есть славянская тональность.