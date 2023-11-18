Эстонский Экспресс
18.11.2023, 08:55

Тынис Мяги: музыка — это то, что держит меня на плаву

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Сегодня легендарному певцу исполнилось 75 лет!
Оглядываясь на прошедшие годы, Тынис Мяги считает большим счастьем то, что он встретил людей, для пребывания и общения с которыми ему не нужен переводчик.
Оглядываясь на прошедшие годы, Тынис Мяги считает большим счастьем то, что он встретил людей, для пребывания и общения с которыми ему не нужен переводчик.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Тынис Мяги, которому сегодня исполнилось 75 лет, не верит в совпадения и именно об этом поет в своей новой песне, прозвучавшей на юбилейном концерте 17 ноября в таллиннском концертном зале Alexela: „Возможно, мы в мир пришли ради других ради других, и встреча была неслучайной“. По случаю юбилея легендарный певец дал интервью Maaleht.

„Я как-то нашел такое высказывание Оскара Уайльда: „Первое условие ясного ума — не соглашаться с мнением большинства“, — читает Тынис записанное в большой тетради. Отмечаю, что человек находит подходящие ему цитаты именно тогда, когда они ему нужны. „Мне отзываются такие вещи, ну и что с того, что я просто певец, исполнитель песен?“ — живо продолжает Тынис Мяги.

Исполнителю песен 75 лет, у него состоялся большой юбилейный концерт в Таллинне.

Именно так. Это такой концерт, на котором я... Я другой. Я изменился за последние два года — за эпоху этого коронавируса. С тех пор я записываю уже третий альбом.

В русскоязычном альбоме есть твои песни с текстами, переведенными на русский Сергеем Булганиным. Работа над альбомом была закончена как раз перед тем, как Россия начала войну в Украине.

Идея сделать русскоязычный альбом возникла из-за того, что и так у некоторых моих песен есть славянская тональность.

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