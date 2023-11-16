16.11.2023, 17:02
Попавший в расистский скандал эстонский велогонщик пройдет курс по борьбе с дискриминацией
ФОТО: | Delfi Meedia
Международный союз велосипедистов (UCI) закончил дисциплинарное разбирательство в отношении эстонского велогонщика Мадиса Михкельса и бельгийца Гербена Тийссена, которые в октябре попали в расистский скандал.
Бельгийский велогонщик Гербен Тейссен в своей истории в Instagram опубликовал видео, на котором эстонец Михкельс щурится.
Согласно решению организации, оба спортсмена должны выплатить штраф и физически пройти образовательный курс по борьбе с дискриминацией. Размер штрафа и место прохождения курса не сообщается, но отмечается, что и эстонец, и бельгиец согласились с предложенными UCI санкциями.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.