Попавший в расистский скандал эстонский велогонщик пройдет курс по борьбе с дискриминацией

Бельгийский велогонщик Гербен Тейссен в своей истории в Instagram опубликовал видео, на котором эстонец Михкельс щурится.

Согласно решению организации, оба спортсмена должны выплатить штраф и физически пройти образовательный курс по борьбе с дискриминацией. Размер штрафа и место прохождения курса не сообщается, но отмечается, что и эстонец, и бельгиец согласились с предложенными UCI санкциями.

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