Другие виды
16.11.2023, 17:02

Попавший в расистский скандал эстонский велогонщик пройдет курс по борьбе с дискриминацией

 
Мадис Михкельс
Мадис Михкельс
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Международный союз велосипедистов (UCI) закончил дисциплинарное разбирательство в отношении эстонского велогонщика Мадиса Михкельса и бельгийца Гербена Тийссена, которые в октябре попали в расистский скандал.

Бельгийский велогонщик Гербен Тейссен в своей истории в Instagram опубликовал видео, на котором эстонец Михкельс щурится.

Согласно решению организации, оба спортсмена должны выплатить штраф и физически пройти образовательный курс по борьбе с дискриминацией. Размер штрафа и место прохождения курса не сообщается, но отмечается, что и эстонец, и бельгиец согласились с предложенными UCI санкциями.

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