Кэмерон в Киеве пообещал Украине поддержку „столько, сколько потребуется“

Лорд Кэмерон заверил поддержку Украины со президента Украины, что Великобритания будет продолжать оказывать Киеву моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

Зеленский поздравил Кэмерона с новой должностью и поблагодарил его за постоянную поддержку со стороны Великобритании.

„Это очень важно, особенно сейчас, когда мир обращает внимание не только на ситуацию на поле боя в Украине“, — сказал Зеленский, имея в виду ситуацию на Ближнем Востоке.

„Мы благодарны за неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Мы благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И мы рады, что вы приехали в Украину“, — сказал он.

Зеленский разместил в социальных сетях короткую видеозапись встречи, во время которой слышно, как лорд Кэмерон говорит: „Я хотел, чтобы это был мой первый визит“.

„Своим визитом я хочу сказать, что мы будем продолжать оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую и прежде всего военную поддержку, которая вам необходима — не только в этом и следующем году, но и столько, сколько потребуется“, — сказал Кэмерон.

Бывший премьер-министр Великобритании добавил: „У меня были некоторые разногласия с Борисом Джонсоном, мы знаем друг друга уже 40 лет, но его поддержка вас была самым лучшим поступком, который он и его правительство совершили“.

Как сообщил офис президента Украины, Зеленский высоко оценил оборонное сотрудничество с Великобританией, которое позволяет Вооруженным Силам Украины эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности, благодаря оружию большой дальности.

Зеленский назвал приоритетом укрепление украинской системы ПВО в преддверии зимы для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов.