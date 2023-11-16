Хоккей по-русски: игроков накачивают веществами, превращающими их в сверхлюдей

По словам Даллмана, посетившего хоккейный подкаст Spittin’ Chiclets, у него был богатый опыт использования „русского газа“. Это газовая смесь, содержащая различные вещества, которую спортсменам рекомендуется вдыхать после тренировок. Впервые Даллмэн попробовал этот газ в 2012-14 годах, когда выступал за петербургский СКА.

„Была специальная комната, где доктора проводили эту процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим чёрным шариком, вставляешь в рот специальный мундштук и вдыхаешь. И начинается – вух-вух, тела не чувствуешь, но всё слышишь, как будто плывёшь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю – что происходит? Газ останавливают, просят меня показать большой палец, если всё в порядке, или палец вниз, если что-то не так.

Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву! Мне сказали, что такие ощущения будут до конца дня“, — вспоминает Даллмэн.

Спортсменам также предлагался местный препарат для эрекции. По словам врача петербургского клуба, применение этого препарата может сделать любого игрока лучшим на поле.

Я иду в душ, одеваюсь, обедаю, потом приходит док с голубой пачкой таблеток, эквивалентом „Виагры“, только не таким сильным. Говорит – это тоже прими. Сверху на газ, и завтра ты будешь лучшим игроком на льду! Ну я принял и весь день и весь вечер – ух!

Прихожу на арену, там, как всегда, таблетки. Но ребят проверяли, так что, видимо, всё легально. Эти ребята – СКА – просто на другом уровне! Персонал, ресурсы, которые у них есть, мы просто летали! Я не понимаю, как нас вообще в том году кто-то обыгрывал. Ковальчук и все остальные это делали, и мы были просто непобедимыми“, — добавил Даллмэн.