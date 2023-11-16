Хоккей по-русски: игроков накачивают веществами, превращающими их в сверхлюдей
Кевин Даллман (42), канадский хоккеист, поделился интересными историями о КХЛ, Казахстане и России.
По словам Даллмана, посетившего хоккейный подкаст Spittin’ Chiclets, у него был богатый опыт использования „русского газа“. Это газовая смесь, содержащая различные вещества, которую спортсменам рекомендуется вдыхать после тренировок. Впервые Даллмэн попробовал этот газ в 2012-14 годах, когда выступал за петербургский СКА.
„Была специальная комната, где доктора проводили эту процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим чёрным шариком, вставляешь в рот специальный мундштук и вдыхаешь. И начинается – вух-вух, тела не чувствуешь, но всё слышишь, как будто плывёшь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю – что происходит? Газ останавливают, просят меня показать большой палец, если всё в порядке, или палец вниз, если что-то не так.
Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву! Мне сказали, что такие ощущения будут до конца дня“, — вспоминает Даллмэн.
Спортсменам также предлагался местный препарат для эрекции. По словам врача петербургского клуба, применение этого препарата может сделать любого игрока лучшим на поле.
Я иду в душ, одеваюсь, обедаю, потом приходит док с голубой пачкой таблеток, эквивалентом „Виагры“, только не таким сильным. Говорит – это тоже прими. Сверху на газ, и завтра ты будешь лучшим игроком на льду! Ну я принял и весь день и весь вечер – ух!
Прихожу на арену, там, как всегда, таблетки. Но ребят проверяли, так что, видимо, всё легально. Эти ребята – СКА – просто на другом уровне! Персонал, ресурсы, которые у них есть, мы просто летали! Я не понимаю, как нас вообще в том году кто-то обыгрывал. Ковальчук и все остальные это делали, и мы были просто непобедимыми“, — добавил Даллмэн.
Некоторым хоккеистам „русский газ“ не подошел, они долгое время чувствовали себя плохо. У одного спортсмена даже начались панические атаки. У одного из российских игроков возникла зависимость от газовой смеси, в результате чего он стал пропускать тренировки и в итоге был уволен. Кроме того, болевой порог некоторых хоккеистов был снижен до нуля во время игры на льду, что привело к многочисленным травмам.
„Ребята дышали газом каждый матч, я – время от времени. Наверное, всё-таки хоть немного он вреден. Следующим летом я рано приехал на сборы, мы подписали одного парня, и ребята говорили, что он проблема. Потому что он дышал закисью азота у себя в машине, а потом пропускал тренировки. Ребята выходили, видели, что он опять в машине сидит, открывали дверь, а оттуда вываливались эти баллоны. Это было не единожды, и в итоге его уволили.
Когда я вернулся в Казахстан, то сказал, что нам нужен этот газ, все русские им дышат. Поговорил с доком, с людьми, отвечающими за финансы. Мне сказали, что недешёвая штука, но я был готов сам её оплатить, говорил — нам нужен этот газ, ребятам понравится. У нас сильные легионеры, все хотят попробовать газ. Через несколько недель док зовёт меня к себе, открывает дверь в кабинет, а там – баллон больше метра в высоту. Привезли газ!
Я такой – чудненько. Док набрал мне газа в специальный пакет, домой типа. Я ему – ты что, не будешь мониторить? Он – да не, всё нормально, это тебе домой. Потом в Казахстане он в клубах появился. Это невероятно, и люди ведь от него травмировались, падали“, — сказал Даллмэн.
Даллман выступал в клубах КХЛ в 2008-2019 годах. До этого он провел четыре сезона в НХЛ.
Источник: Чемпионат
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