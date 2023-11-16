Правда ли, что в Украине планируют снять фильм „История Чёрного моря“?

Что касается вероятного первоисточника новости, то наиболее ранняя публикация об интересующем нас фильме среди тех, что отследило „Проверено“, появилась 11 ноября 2023 года в 11:25 по московскому времени в Telegram-канале „ Шаман Раху “ (3000 просмотров). В том же посте размещены постер и фото, якобы снятое на презентации картины. Этот канал уже два десятка раз упоминался в наших разборах в связи с распространением дезинформации — в основном фейк овых фото- и видеоматериалов. Более того, этот канал был одним из первых, где в мае 2023 года опубликовали поддельную обложку книги „История Украины для детей. От первобытных времён до наших дней“. Обложку также распространяли с упоминанием мифа о том, что Чёрное море якобы выкопали древние украинцы.

Для начала „Проверено“ постаралось найти информацию о фильме „История Чёрного моря“ на украинских сайтах, но мы не обнаружили ни одного упоминания такой картины ни в СМИ, ни на порталах о кино. Это кажется маловероятным, учитывая, что указанный в распространяемых постах бюджет 80 млн грн лишь немногим меньше, чем у самых дорогих кинофильмов Украины. Соответственно, никаких подробностей о предполагаемом питчинге этого проекта нам найти также не удалось.

Теперь рассмотрим завирусившийся в соцсетях постер. В верхней части изображения указано, что картина будет „по мотивам исторических событий“, а в центре расположено название. Однако наибольший интерес представляет нижняя часть картинки, где обычно размещают важную информацию о фильме: названия прокатчика и производственной студии, имена актёров, сценаристов и режиссёров и других создателей, а также логотипы партнёров, дату премьеры и дополнительные данные. На постере „Истории Чёрного моря“ эта информация как будто присутствует, но прочитать её не представляется возможным, поскольку текст размыт. Кроме того, фильм якобы получил возрастное ограничение „+18“, хотя в Украине этот рейтинг — как на телевидении, так и в кинопрокате — называется „18+„.

Предполагается, что второе изображение — это снимок, сделанный из зала во время презентации фильма, которому требуется финансирование. В теории этим фактом можно было бы объяснить странности вышеприведённого постера: например, что изображение с лопатой нужно было не для проката, а лишь для показа потенциальным спонсорам во время питчинга. На этом фото также заметно, что края постера были растянуты в фоторедакторе, чтобы он занимал всю площадь экрана. Конечно, это тоже можно было бы объяснить неаккуратностью авторов презентации.

Однако по ключевым словам „Проверено“ обнаружило практически идентичное фото, где на экране был показан не постер фильма „История Чёрного моря“, а логотип Государственного агентства Украины по вопросам кино. Кроме того, вирусное фото отзеркалено. Найденный нами снимок представляет собой превью записи девятичасовой трансляции под названием „Презентационные сессии 15-го конкурсного отбора. День 2“, которая проводилась на YouTube-канале украинского агентства ещё 15 июня 2021 года. Тогда с 14 по 16 июня в Киеве проходил второй этап очередного конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на получение финансирования от Госкино Украины.

На самом деле команда из компании „МО Філмз“, запечатлённая на фото, в конце второго дня мероприятия презентовала новогоднюю романтическую комедию „З Новим кРоком“, сюжет которой основан на книге „Пьяная ёлка“ Анны Демидовой. Согласно заявке, общий бюджет картины должен был составить около 15 млн грн, а у Госкино авторы просили почти 12 млн.

Таким образом, фильма „История Чёрного моря“ не существует. Изначально информация об этом поддельном проекте появилась в сетке пророссийских Telegram-каналов, ранее не раз распространявших антиукраинские фейки. Снимок, якобы сделанный во время питчинга, был неаккуратно изменён в фоторедакторе, а постер, судя по странной форме и цвету лопаты, скорее всего, был создан при помощи нейросети.

Итог: Фейк