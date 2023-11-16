Руководитель забастовки в нарвской школе: нарвских учителей отучили защищать свои интересы

„Нарвские учителя не привыкли защищать свои права, за редчайшими исключениями этим они и не занимались никогда, – говорит Жаворонков. – То, что два городских учительских профсоюза не приняли участия в организации забастовки, кому-то может показаться нонсенсом, но они в принципе не занимаются тем, чем должны заниматься в первую очередь. Ссылка на то, что соответствующий пункт в коллективном договоре с городом не оставляет им права участвовать в забастовке, звучит очень странно. Зачем надо было соглашаться на такие условия, отказываться от того инструмента воздействия на власть, который является ключевым для профсоюзного движения везде, но не в Нарве“.

По словам нарвского учителя, низкую активность нарвских муниципальных педагогов можно, конечно, объяснять тем, что сотни из них волнует, прежде всего, вопрос сохранения работы, которую они могут потерять из-за недостаточного знания эстонского, а также тем, что педагоги с категорией С1 уже получают 50-процентную добавку к зарплате и вполне довольны.

„Но ведь надбавка не вечная, – комментирует Жаворонков. – Может, через какое-то время, в обозримом будущем, останется только основной оклад, ради роста которого мы в Нарве не сделали практически ничего“.

Владимир Жаворонков также указал на то, что для учителей Нарвы актуален не только вопрос размера оплаты труда, но и справедливость, разумность распределения нагрузки. По его словам, она, при неизменности зарплаты, бывает такой, что это идет во вред и учителям, и детям, которые не получают образования на должном уровне качества. Жаворонков надеется на добрую волю Министерства образования, которое сообщило о намерении установить предельное число уроков в неделю – 24, чтобы на прочую учительскую работу оставалось 11 часов, не меньше.

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