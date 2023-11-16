МНЕНИЕ | Спорят политики - страдают люди, не владеющие эстонским. Есть ли выход?(12)
В сравнении с эстонцами, русскоязычные жители так же как и представители других языковых групп на рынке труда Эстонии, часто находятся в более уязвимом положении. Эта ситуация проявляется в различных аспектах, например, в более низкой трудовой занятости, более высоком уровне безработицы или в размере доходов, считает публицист Владислав Райдос.
В Эстонии вопрос интеграции русскоязычного населения остается актуальным. Отсутствие эффективных мер со стороны государства и даже определенные политические усилия, направленные на препятствование изучению языка, усиливают языковую сегрегацию в обществе. Например Таллиннская горуправа во глава с её лидером, не раз высказывала своё мнение о не способности государства перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения. Однако со стороны, это выглядит как попытка лишь вставлять „палки в колёса“. И пока местные самоуправления и отдельные административные чиновники „сражаются“ с государством в этом вопросе, - проблема остаётся не решённой.
Несмотря на многочисленные русскоязычные сообщества, многие из их представителей сталкиваются с трудностями при полноценной интеграции в общество. Отсутствие языковых навыков ограничивает доступ к полноценному образованию, профессиональным возможностям и взаимодействию с государственными учреждениями.
В сравнении с эстонцами, русскоязычные жители так же как и представители других языковых групп на рынке труда Эстонии, часто находятся в более уязвимом положении. Эта ситуация проявляется в различных аспектах, например, в более низкой трудовой занятости, более высоком уровне безработицы или в размере доходов.
К сожалению, вместо того, чтобы поддерживать усилия по изучению эстонского языка, некоторые политики и административные работники выражают противоречивые мнения, что может усугубить ситуацию. Это создает барьеры для сближения культур и мешает формированию единого общества.
Эффективные программы интеграции и поддержка со стороны государства могут смягчить эти проблемы и способствовать формированию более инклюзивного общества в Эстонии.
В нашей стране до сих пор существуют русскоязычные города, например такие как Маарду или Нарва, в магазинах которых, квалифицированное обслуживание на государственном языке практически полностью отсутствует.
Проблемы языковой сегрегации в Эстонии предполагают необходимость активных мер в первую очередь со стороны государства. В частности, образовательные программы, ориентированные на русскоязычное население, могут стать ключевым инструментом в преодолении языковых барьеров.
Важно внедрять эффективные курсы эстонского языка не только в школьные программы, но и предлагать таковые взрослому населению. Это создаст основу для лучшего взаимодействия и понимания между различными языковыми группами. Кроме того, культурные обмены и мероприятия могут способствовать сближению общества, сокращая границы, созданные языковыми различиями.
Государственная поддержка и выстраивание партнерских отношений с русскоязычными сообществами могут способствовать более глубокой интеграции. Это предполагает не только преодоление языковых трудностей, но и создание условий для равных возможностей и участия в различных сферах общества. Это отлично видно на примере Финляндии.
Кроме государственных усилий, гражданское общество играет важную роль в устранении языковой сегрегации в Эстонии. Инициативы по созданию многоязычных площадок, где различные культуры могут обмениваться опытом и традициями, могут стать мощным инструментом интеграции.
Некоммерческие организации могут предложить программы поддержки и консультации для русскоязычных жителей, способствуя их включению в образовательные и профессиональные сферы. Волонтёрские инициативы, направленные на сближение различных языковых групп, могут создать плодотворные площадки для взаимопонимания.
Критическая роль общественных лидеров и медийных платформ также не может быть недооценена. Они могут выступить за уважение к разнообразию и побудить к обсуждению важности языковой интеграции для укрепления общества в целом.
Подводя итог вышесказанного - для полноценной реализации себя в любом государстве, человеку просто необходимо знание государственного языка. У нас прекрасная, высококультурная и многонациональная страна, с очень современным и толерантным обществом, и единственное чего нам не хватает, так это того, чтобы все жители нашей родины могли говорить на эстонском языке. Это сделает наше общество ещё сплоченнее и сильнее.
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