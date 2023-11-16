„Там отбирали веру в то, что я человек“. Рассказ украинского солдата о застенках российского плена

Я встретилась с Богданом в одном из Юрмальских санаториев. Здесь после российского плена он восстанавливает своё физическое здоровье и моральное состояние.

Вспоминать недавнее прошлое ему было непросто, но Богдан согласился рассказать, что ему пришлось пережить за минувший год. Говорит: „Чтобы люди и весь мир знал, с кем мы на самом деле воюем“.

Ушёл служить на срочную службу и попал в плен

Богдан — морской пехотинец, срочник с 2021 года. Война застала его в Херсонской области, на полуострове Чонгар, куда 24 февраля 2022 года зашли российские войска.

„Мы понимали, что будет война, наблюдали за ними, они за нами. И думаю, что они хорошо всё высчитали. Потому что первое, что они сделали при наступлении, – выбили всю технику, чтобы мы не могли обороняться и не могли покинуть территорию“, — рассказывает Богдан.

Оборонятся украинским солдатам в сложившейся ситуации было нечем, поэтому они вынуждены были уходить в близлежащие сёла. „Нас на тот момент было четверо. Не знаю, как это можно расценить – наверное везение: нас прятала месяц женщина, жительница села, куда мы пришли. Она достала для нас гражданские вещи, кормила, в общем — как могла заботилась о нас“, — вспоминает Богдан.

Уйти из села к своим ребята уже не могли — все населённые пункты вокруг были заняты российскими оккупантами. А потом пришли и за Богданом с товарищами.

„Кто-то нас сдал, уверен, что люди из этого же села. Потому что пришли с обыском именно к этой женщине. Мы успели убежать в лес. Там мы пробыли примерно сутки, пока нас не обнаружили — без оружия, без связи с командованием, вообще без какой-либо поддержки. По сути — я ушёл служить срочную службу, а оказался в плену у российской армии“.

Богдан говорит, что ребят на срочной службе предупреждали, что война будет. „Но морально быть готовым к такому невозможно“.

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