ФОТО | Многообещающее начало, но сборная Эстонии с минимальным счетом проиграла Австрии

Сборная Эстонии хороша начала первый тайм и на 6-й минуте упустила блестящий момент выйти вперед. Тунев прострелил с правого края мимо всех, метя на дальнюю штангу, но Власий Синявский с метра не попал в пустые ворота.

На 26-й минуте у сборной Австрии возник первый опасный момент, который реализовал Конрад Лаймер.

После забитого гола австрийские футболисты полностью завладели инициативой, что принесло свои плоды. На 39-й минуте после подачи углового защитник немецкого „Фрайбурга“ Филипп Линхарт удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме сборная Австрии продолжила владеть инициативой, а за сборную Эстонию дебютировал 20-летний Оливер Юргенс, который имел один хороший шанс, но счет так и остался без изменений.

„Только положительные эмоции. Я, безусловно, могу добиться большего. Посмотрим, что будет дальше. Я буду продолжать работать. С нетерпением жду игры со Швецией“, - прокомментировал дебютант Юргенс в прямом эфире Viaplay.

Эстония завершит отборочный этап в воскресенье в Стокгольме против Швеции, которая сегодня неожиданно проиграла Азербайджану со счетом 3:0.

Турнирная таблица:

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