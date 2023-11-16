ФОТО | Многообещающее начало, но сборная Эстонии с минимальным счетом проиграла Австрии
В четверг, 16 ноября, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы мужская сборная Эстонии по футболу проиграла на „А. Ле Кок Арене“ на глазах у 4488 зрителей сборной Австрии (0:2).
Сборная Эстонии хороша начала первый тайм и на 6-й минуте упустила блестящий момент выйти вперед. Тунев прострелил с правого края мимо всех, метя на дальнюю штангу, но Власий Синявский с метра не попал в пустые ворота.
На 26-й минуте у сборной Австрии возник первый опасный момент, который реализовал Конрад Лаймер.
После забитого гола австрийские футболисты полностью завладели инициативой, что принесло свои плоды. На 39-й минуте после подачи углового защитник немецкого „Фрайбурга“ Филипп Линхарт удвоил преимущество гостей.
Во втором тайме сборная Австрии продолжила владеть инициативой, а за сборную Эстонию дебютировал 20-летний Оливер Юргенс, который имел один хороший шанс, но счет так и остался без изменений.
„Только положительные эмоции. Я, безусловно, могу добиться большего. Посмотрим, что будет дальше. Я буду продолжать работать. С нетерпением жду игры со Швецией“, - прокомментировал дебютант Юргенс в прямом эфире Viaplay.
Эстония завершит отборочный этап в воскресенье в Стокгольме против Швеции, которая сегодня неожиданно проиграла Азербайджану со счетом 3:0.
Турнирная таблица:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.