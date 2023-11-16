МНЕНИЕ | Почему власти Таллинна препятствуют строительству государственной гимназии в Ласнамяэ?

С первого сентября в Таллинне начинают работу три новые государственные школы. Цель – дать возможность молодым людям получить качественное среднее образование в конкретных, наиболее актуальных направлениях. Например, Тынисмяэская государственная гимназия сконцентрируется на том, что такое городское пространство и как с ним работать. Если молодой человек уже во время окончания основной школы видит себя архитектором или стратегом города, то, закончив эту школу, он смело пойдёт по выбранному пути в отличие от его сверстников из муниципальной школы, которые будут в растерянности, поскольку в их школе выбор предметов был ограничен, а у школы отсутствовал конкретный фокус.

Разнообразие предметов по выбору в школах, принадлежащих городу, всегда вызывало вопросы. Как минимум из-за того, что эти предметы были созданы просто для того, чтобы гимназист смог выполнить свою норму академических часов. В отличие от госгимназий, где роль каждого предмета продумана и преподается не просто педагогом, а скорее экспертом в своей области. Данный подход поддерживает и доцент теории учебных программ Таллиннского университета Мария Эрсс: „Фактически, они (преподаватели, не являющиеся учителями) учились чему-то другому ранее, а потом внезапно у них появляется желание и смелость начать преподавать. Такие карьерные повороты следует поддерживать“. С этим сложно поспорить, ведь, согласитесь, кто может лучше рассказать о теории права, чем сам юрист. Или об экономике, чем сам экономист. И, да, это положительная особенность именно государственных гимназий.

Интересно, почему же власти Таллинна препятствуют строительству государственной гимназии в Ласнамяэ?