Второй за неделю: еще один футболист сборной Зимбабве умер из-за проблем с сердцем

Бывший вратарь сборной Зимбабве по футболу Джордж Чигова умер на 33-м году жизни, сообщает Daily Mail. Футболист потерял сознание у себя дома.

В июле Чигова перенес остановку сердца во время тренировки с клубом „СуперСпорт Юнайтед“ из ЮАР, в котором планировал возобновить карьеру после перерыва. У него было множество проблем с сердцем, пишет Mirror.

Чигова провел 32 матча за национальную сборную в 2011–2019 годах, занял с ней четвертое место на чемпионате африканских наций 2014 года и побеждал в Кубке КОСАФА (среди сборных Южной Африки) в 2017 и 2018 годах.

Это второй случай смерти бывшего игрока сборной Зимбабве за неделю. 10 ноября от сердечного приступа в возрасте 59 лет умер Рахман Гумбо, выступавший за сборную в начале 1990-х, а впоследствии неоднократно исполнявший обязанности главного тренера национальной команды.

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