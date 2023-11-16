Второй за неделю: еще один футболист сборной Зимбабве умер из-за проблем с сердцем
У бывшего голкипера Джорджа Чиговы были проблемы со здоровьем, летом он пытался возобновить карьеру, но пережил остановку сердца на тренировке. Это второй случай смерти бывшего игрока сборной Зимбабве за неделю — 10 ноября от инфаркта умер Рахман Гумбо.
Бывший вратарь сборной Зимбабве по футболу Джордж Чигова умер на 33-м году жизни, сообщает Daily Mail. Футболист потерял сознание у себя дома.
В июле Чигова перенес остановку сердца во время тренировки с клубом „СуперСпорт Юнайтед“ из ЮАР, в котором планировал возобновить карьеру после перерыва. У него было множество проблем с сердцем, пишет Mirror.
Чигова провел 32 матча за национальную сборную в 2011–2019 годах, занял с ней четвертое место на чемпионате африканских наций 2014 года и побеждал в Кубке КОСАФА (среди сборных Южной Африки) в 2017 и 2018 годах.
Это второй случай смерти бывшего игрока сборной Зимбабве за неделю. 10 ноября от сердечного приступа в возрасте 59 лет умер Рахман Гумбо, выступавший за сборную в начале 1990-х, а впоследствии неоднократно исполнявший обязанности главного тренера национальной команды.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.