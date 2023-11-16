Потепление в отношениях США и Китая. Си Цзиньпин договорился с Джо Байденом о восстановлении прямой связи между военными и общем расширении связей

О договоренности о восстановлении прямой связи между военными сообщил после встречи Байдена и Си китайский государственный телеканал CCTV.

„Держать линии связи между нашими армиями открытыми - это важно, поскольку это позволяет избегать недоразумений и ошибок, которые могут привести к кризису или конфликту“, - заявила по этому поводу пресс-служба Пентагона.

Китай отключил каналы прямой связи после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года неожиданно прилетела на Тайвань.

Этот жест крайне возмутил Пекин и побудил его к тому, чтобы устроить вокруг Тайваня масштабные учения с имитацией вторжения на остров.

При этом председатель Си, как рассказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома, заверил Байдена на встрече, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань и предпочел бы мирное воссоединение — но тут же завел разговор о том, при каких условиях КНР может применить силу.

Президент Байден сказал на пресс-конференции по итогам встречи, что линии связи будут постоянно открыты не только между китайскими и американскими военными, но и на других уровнях, включая самих лидеров.

„Мы с ним договорились, что мы оба можем поднять трубку, позвонить напрямую и немедленно быть услышанными“, — сказал Байден.

На вопрос, доверяет ли он Си Цзиньпину, Байден ответил присказкой „доверяй, но проверяй“, а затем рассказал, что они с Си очень много встречались, когда были вице-президентами при Бараке Обаме и Ху Цзиньтао, и он знает Си как „прямого и откровенного“ собеседника.

Си Цзиньпин после встречи с Байденом, на ужине с главами ведущих американских компаний, сказал, что Китай готов быть партнером и другом США, что Соединенным Штатам не следует рассматривать Китай как угрозу, и что всему миру нужно, чтобы США и КНР сотрудничали, а не враждовали.

В то же время, как передают мировые агентства, Си в очередной раз заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая.