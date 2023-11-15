О деньгах. Просто!
15.11.2023, 18:35

ПОДКАСТ | Что такое акция и какая от нее польза?

 
Алина Йохансон
Юлия Каминскии
Подкаст "О деньгах. Просто!"
Подкаст "О деньгах. Просто!"
ФОТО: Erakogu

В новом выпуске мы переходим от предубеждений и мифов к реальным „компонентам“ инвестирования и разбираемся в том, как риск связан с доходностью, что за магический „сложный процент“ помогает инвестору наращивать капитал, а также знакомимся с первой и очень важной ценной бумагой - акцией. Множество полезностей, упакованных в 20-минутный выпуск, который поможет тебе еще дальше углубиться в тему инвестиций.

Тайм-коды:

  • 00:33 Говорим о рисках и приводим примеры

  • 05:49 Возраст - как он помогает инвестору?

  • 08:37 Что такое накопительный эффект?

  • 09:25 О механизме „сложного процента“

  • 10:52 Как превратить детское пособие в 80 евро в 60 тысяч евро?

  • 14:24 Для чего нужна акция

  • 15:25 Кто может выпускать акции?

  • 17:24 Зачем компании выходить на биржу?

  • 19:12 Подводим итоги выпуска

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Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком.

В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.

Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон.

За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Данный выпуск не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности. Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в них, а так же не являются рекламой платформ или иных финансовых учреждений. Инвестирование сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Авторы материала не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

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