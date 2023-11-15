ПОДКАСТ | Что такое акция и какая от нее польза?
В новом выпуске мы переходим от предубеждений и мифов к реальным „компонентам“ инвестирования и разбираемся в том, как риск связан с доходностью, что за магический „сложный процент“ помогает инвестору наращивать капитал, а также знакомимся с первой и очень важной ценной бумагой - акцией. Множество полезностей, упакованных в 20-минутный выпуск, который поможет тебе еще дальше углубиться в тему инвестиций.
Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком.
В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах.
Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон.
За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.
Данный выпуск не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности. Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в них, а так же не являются рекламой платформ или иных финансовых учреждений. Инвестирование сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Авторы материала не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.