Баскетбол
15.11.2023, 18:07

ФОТО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“ прервал длинную победную серию команды „Тартуского университета“

 

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „Тартуского университета“ проиграла в гостях клубу „Кейла“ (80:73).

Клуб „Кейла“ очень хорошо начал игру и уже через пять минут имел 12-очковое преимущество в счете (16:4). К концу первой четверти „Кейла“ выигрывал со счетом 27:17. Андрей Мироненко набрал восемь очков. В то время как хозяева площадки реализовали четыре из семи дальних бросков, команда „Тартуского университета“ - один из шести.

Во второй четверти команда „Тартуского университета“ подобрался ближе, и к перерыву преимущество хозяев сократилось до счета 39:36. К концу третьей четверти преимущество „Кейла“ выросло до счета 62:53, и спасти игру в заключительной четверти гостям не удалось. Команда „Тартуского университета“, выигравшая семь предыдущих матчей, потерпела поражение со счетом 73:80.

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