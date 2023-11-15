ФОТО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“ прервал длинную победную серию команды „Тартуского университета“

Клуб „Кейла“ очень хорошо начал игру и уже через пять минут имел 12-очковое преимущество в счете (16:4). К концу первой четверти „Кейла“ выигрывал со счетом 27:17. Андрей Мироненко набрал восемь очков. В то время как хозяева площадки реализовали четыре из семи дальних бросков, команда „Тартуского университета“ - один из шести.