Здоровье
15.11.2023, 17:39

В Латвии выявлен новый вид коронавируса

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Мониторинг сточных вод в трех самоуправлениях Латвии выявил наличие нового подвида Covid-19 под названием „Пирола“. Об этом со ссылкой на научно-исследовательский институт Bior сообщает латвийский портал Delfi.

Новый подвид коронавируса, относящийся к штамму „Омикрон“, констатирован в сточных водах в Салдусе, Юрмале и Мадоне.

В целом итоги мониторинга свидетельствуют о росте распространения Covid-19 в сточных водах с конца августа нынешнего года.

Мониторинг сточных вод проводится в 16 самоуправлениях Латвии на регулярной основе один-два раза в неделю.

Согласно свежим данным Центра профилактики и контроля заболеваний, обобщенным на Латвийском портале открытых данных, в латвийских больницах вновь растет число больных с Covid-19. Почти никто из тех, у кого диагностирована инфекция, не прошел повторную вакцинацию.

Несмотря на то, что вакцина бесплатна и доступна каждому, интерес среди населения невелик. Поэтому больницы уже рассматривают различные варианты работы, если число пациентов с Covid-19 вновь станет критическим. Инфекционист Уга Думпис отмечает, что пик заболеваемости Covid-19 впереди и, скорее всего, совпадет с эпидемией гриппа.

Руководитель хирургической клиники больницы Страдиньша Янис Гардовскис говорит, что Covid-19 „вновь заявляет о себе, меняется, становится другим“.

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