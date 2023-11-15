Легендарный футбольный вратарь стал игроком чемпиона Великобритании по хоккею
Экс-вратарь сборной Чехии и футбольных клубов „Челси“ и „Арсенала“ Петр Чех находится в шаге от уникального достижения.
41-летняя бывшая звезда футбола присоединился на правах к Белфасту Джайнтс – команде элитного хоккейного дивизиона Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.
Права на Петра Чеха по-прежнему принадлежат „Оксфорд Сити Старз“. Впрочем, если легенда таки дебютирует за действующего чемпиона британской элиты, он станет первым в истории спортсменом, который сыграет в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.
Напомним, Чех провел более 600 матчей в АПЛ за „Челси“ и „Арсенал“ и считался одним из лучших вратарей своей эпохи. В конце сезона 2018/19 он повесил бутсы на гвоздь и надел коньки, присоединившись к хоккейной команде четвертого дивизиона Гилфорд Феникс, а затем выступал в третьей и второй лигах за „Челмсфорд Чифтейнс“ и „Оксфорд Сити Старз“. Интересно, что в хоккее он также имеет амплуа вратаря.
Источник: Спорт 24