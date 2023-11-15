Правда ли на видео протестующие поджигают полицейского в Лондоне?

В течение октября по всему миру проходили митинги в поддержку Палестины и против военной операции Израиля в секторе Газа, начатой в ответ на нападение боевиков ХАМАС. 5 ноября в Telegram-каналах появился 14-секундный ролик, запечатлевший столкновения протестующих с полицией — как утверждалось, в Лондоне. Один из демонстрантов обливает полицейского горючей жидкостью, а затем поджигает. Это видео, в частности, опубликовали такие Telegram-каналы, как „Соловьёв“ (276 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (201 000) и Voblya (152 000).

На первой же секунде в кадр попадает полицейский, которого позже поджигают протестующие. На его правом рукаве, несмотря на низкое качество видео, хорошо видна нашивка в виде флага Мексики.

На первой же секунде в кадр попадает полицейский, которого позже поджигают протестующие. На его правом рукаве, несмотря на низкое качество видео, хорошо видна нашивка в виде флага Мексики.

На этом видео хорошо видны уже и другие детали — например, полицейские щиты с надписью „Полиция Гвадалахары“.

Название того же мексиканского города указано и в подписи к самой ранней версии этого видео, загруженной в Twitter 5 июня 2020 года.

4 июня 2020 года в Гвадалахаре произошли серьёзные столкновения между протестующими и полицией. Поводом для этого стала гибель молодого человека по имени Джованни Лопес, задержанного за отсутствие маски в период действия коронавирусных ограничений. Свидетели рассказывали, что при задержании полиция вела себя жёстко, и в итоге Лопес скончался. Эта трагедия привела к масштабным протестам, сообщалось и о раненых среди полицейских.

Фактчекинговый отдел агентства Reuters установил и точное место, где произошло нападение на полицейского, — проспект Хуареса, 354, недалеко от одного из McDonald’s, вывеска которого появляется в кадре.

Таким образом, эпизод с поджогом полицейского не имеет никакого отношения ни к пропалестинским протестам, ни к Лондону. Это произошло в Мексике за три года до новой войны Израиля с ХАМАС.

Итог: Неправда