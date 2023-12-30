Эстонская леди в советское время. Яркая и непростая жизнь Марии Керес - жены величайшего эстонского шахматиста

Отец Марии, Аугуст Ривес, родившийся в Тарту в 1873 году, уехал в Россию в поисках работы. Ее мать Клаудия родилась в 1885 году в Санкт-Петербурге в смешанной эстонско-русской семье. Все три их дочери родились в России: Нина в 1909 году Петербурге, Хелене в 1910 году и Мария в 1917 году в Витебске. Как и тысячи других эстонских семей, Ривесы вернулись в Эстонию после революции 1917 года.