Эстонский Экспресс
30.12.2023, 08:30

Эстонская леди в советское время. Яркая и непростая жизнь Марии Керес - жены величайшего эстонского шахматиста

 
Рийн Таагепера
Julija Sandul
перевод
Мария Констанция Ривес, 1938 год.
Мария Констанция Ривес, 1938 год.
ФОТО: rahvusarhiiv | Erakogu

Мария Керес была надежной опорой Пауля Кереса, занималась домом, тремя детьми и поддерживала шахматную карьеру супруга. Историю жизни жены известного эстонского шахматиста рассказывает Eesti Naine.

Друзья и родственники никогда не называли ее Марией, вместо этого использовали прозвище Мака. Девушка, изучавшая славянскую филологию в Тартуском университете, получила прозвание по двум первым буквам слов своего полного имени — Мария Констанция.

Отец Марии, Аугуст Ривес, родившийся в Тарту в 1873 году, уехал в Россию в поисках работы. Ее мать Клаудия родилась в 1885 году в Санкт-Петербурге в смешанной эстонско-русской семье. Все три их дочери родились в России: Нина в 1909 году Петербурге, Хелене в 1910 году и Мария в 1917 году в Витебске. Как и тысячи других эстонских семей, Ривесы вернулись в Эстонию после революции 1917 года.

Роковой катер, которого так и не дождались

Военным летом 1944 года Мария с детьми находилась в Эстонии, и Пауль после соревнований в Швеции вернулся домой к семье.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии