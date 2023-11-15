ЦАХАЛ ищет боевиков ХАМАС в больнице „Аш-Шифа“. Израиль называет это „точечной операцией“, ООН требует защитить мирное население
Армия обороны Израиля проводит операцию в больнице „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа, под которой, по данным ЦАХАЛ, расположен командный пункт ХАМАС. Более ста израильских военных обыскивают здание, проверяют пациентов и персонал. Международные гуманитарные и правозащитные организации призвали защитить мирное население, пишет BBC Russian.
Один из очевидцев рассказал Би-би-си, что в ночь на среду на территорию больницы въехали шесть израильских танков.
Накануне США заявили, что тоже располагают информацией о нахождении в подземных помещениях больницы боевиков ХАМАС.
ХАМАС это категорически отрицает. В руководстве группировки заявили, что заявление американской разведки дало Израилю „зеленый свет“ для начала операции, которая является преступлением против человечности.
ХАМАС обратился к международному сообществу и ООН с призывом немедленно остановить израильскую операцию в больнице.
Белый дом заявил, что жизнь и здоровье мирных граждан должны быть в приоритете у обеих воюющих сторон.
„Больницы — это не поле боя“
ООН и Всемирная организация здравоохранения выразили „крайнюю обеспокоенность“ судьбой пациентов и персонала больницы.
„Сообщения о вторжении военных в больницу „Аш-Шифа“ вызывают глубокую озабоченность, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Мы снова потеряли связь с медицинским персоналом больницы. Мы крайне обеспокоены их безопасностью и безопасностью их пациентов“.
Британская благотворительная организация Medical Aid for Palestinians также выразила обеспокоенность.
„До того, как была проведена эта операция в больнице, мы очень беспокоились за жизнь людей, которые там уже находились, поскольку у них не было доступа к пище, воде, топливу“, — заявила ее генеральный директор Мелани Уорд.
„Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице „Аш-Шифа“ в Газе“, — написал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в соцсети X (бывший твиттер).
„Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских лиц должна превалировать над всем остальным. Больницы — это не поле боя“, — подчеркнул координатор гуманитарной помощи ООН.
Точечная операция
Между тем, Израиль предоставил больнице „Аш-Шифа“ инкубаторы и детское питание.
В больнице находятся десятки младенцев, которые в выходные были извлечены из инкубаторов, так как в больнице закончилось электричество.
ЦАХАЛ подчеркивает, что операция на территории больницы направлена исключительно на боевиков, и мирным пациентам и персоналу не будет причинено никакого вреда.
„Наша точечная и целенаправленная операция против ХАМАС в больнице „Аш-Шифа“ продолжается. Мы можем подтвердить, что инкубаторы, детское питание и медицинские препараты, доставленные танками Армии обороны Израиля, успешно добрались до больницы „Аш-Шифа““, — сообщили представители ЦАХАЛ.
По оценкам ООН, в здании больницы „Аш-Шифа“ в настоящий момент находятся по меньшей мере 2300 человек: пациенты, персонал, а также сотни жителей Газы, оставшихся без крова.
Некоторые пациенты рассказали прессе, что израильские солдаты попросили всех мужчин в возрасте от 16 до 40 лет выйти во внутренний двор больницы для проверки. Распоряжение не касалось только пациентов хирургического и реанимационного отделений.
Независимо проверить эти сведения Би-би-си не может.
Операции без наркоза
Условия лечения и пребывания в „Аш-Шифе“ ужасают, говорят медики больницы.
„В коридорах навалены тела, в моргах уже давно нет электричества“, - говорит глава больницы Махаммад Абу Салмия.
По словам очевидцев, целые семьи, использующие больницу как временное убежище, расположились на полу. Запасы еды и воды истощаются. Воздух пропитан запахом разложения.
Операции проводятся без анестезии, запасы медикаментов почти на нуле.
Ежедневно пациенты также умирают из-за отсутствия топлива, что привело к отключению генераторов и аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность.
Израиль перекрыл ввоз топлива на территорию сектора, чтобы оно не попало в руки ХАМАС и не было использовано в военных целях.
По данным израильской разведки, в тоннелях ХАМАС есть значительный запас топлива, который боевики могли бы отдать в распоряжение больниц, если бы их волновала судьба мирных палестинцев.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, на данный момент в результате израильских бомбардировок в секторе погибли 11 тысяч 320 человек, включая детей.
Независимых данных о жертвах среди палестинцев нет.
Зверства ХАМАС
Израиль начал полномасштабную военную операцию в Газе после нападения боевиков ХАМАС на мирные израильские поселения 7 октября.
От 1200 до 1400 израильтян (данные уточняются) были убиты, многие – зверски.
После зачистки населенных пунктов от боевиков израильские военные обнаружили на месте десятки сожженных и расчлененных тел, в том числе детских.
Сотни человек угнаны в сектор Газа в качестве заложников, их судьба неизвестна.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил перед ЦАХАЛ задачу – полное уничтожение ХАМАС.
Операция сосредоточена на севере сектора Газа. Мирным жителям были предоставлены эвакуационные коридоры и время, чтобы уйти на юг.
Многие этим не воспользовались. Также, по информации ЦАХАЛ, ХАМАС пытался препятствовать эвакуации тех, кто хотел бежать, чтобы не лишиться живого щита.
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