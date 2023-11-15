ЦАХАЛ ищет боевиков ХАМАС в больнице „Аш-Шифа“. Израиль называет это „точечной операцией“, ООН требует защитить мирное население

Один из очевидцев рассказал Би-би-си, что в ночь на среду на территорию больницы въехали шесть израильских танков.

Накануне США заявили, что тоже располагают информацией о нахождении в подземных помещениях больницы боевиков ХАМАС.

ХАМАС это категорически отрицает. В руководстве группировки заявили, что заявление американской разведки дало Израилю „зеленый свет“ для начала операции, которая является преступлением против человечности.

ХАМАС обратился к международному сообществу и ООН с призывом немедленно остановить израильскую операцию в больнице.

Белый дом заявил, что жизнь и здоровье мирных граждан должны быть в приоритете у обеих воюющих сторон.

„Больницы — это не поле боя“

ООН и Всемирная организация здравоохранения выразили „крайнюю обеспокоенность“ судьбой пациентов и персонала больницы.

„Сообщения о вторжении военных в больницу „Аш-Шифа“ вызывают глубокую озабоченность, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Мы снова потеряли связь с медицинским персоналом больницы. Мы крайне обеспокоены их безопасностью и безопасностью их пациентов“.

Британская благотворительная организация Medical Aid for Palestinians также выразила обеспокоенность.

„До того, как была проведена эта операция в больнице, мы очень беспокоились за жизнь людей, которые там уже находились, поскольку у них не было доступа к пище, воде, топливу“, — заявила ее генеральный директор Мелани Уорд.

„Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице „Аш-Шифа“ в Газе“, — написал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в соцсети X (бывший твиттер).

„Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских лиц должна превалировать над всем остальным. Больницы — это не поле боя“, — подчеркнул координатор гуманитарной помощи ООН.

Точечная операция

Между тем, Израиль предоставил больнице „Аш-Шифа“ инкубаторы и детское питание.