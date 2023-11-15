Врач: Неймар получил худшую травму в карьере

„Неймар восстанавливается очень хорошо. Это сложная травма, он разорвал мениск и ему стоит какое-то время не быть на ногах. В связи с другими травмами, ему предстоит длительная реабилитация, он это понимает, но нам нравится, как он на это реагирует. Это важно, что он понимает серьезность своей травмы“, — приводит слова Ласмара ESPN.