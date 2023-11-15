МНЕНИЕ | Житель Таллинна - руководству EKA: „Надеюсь, что мне не нужно бояться быть евреем в Эстонии в 21 веке“
Хочу обратиться к руководству и EKA с вопросом: преподается ли в академии история? Знают ли студенты, что такое Холокост? При каких обстоятельствах возникло государство Израиль? Сколько военных нападений произошло на Израиль? - пишет житель Таллинна Хаим Левин.
В последнее время мир стал экстремально враждебен к определенной группе людей.
К евреям. Я живу и работаю в Эстонии больше года, люблю и уважаю страну, которая приняла меня. И я тоже еврей.
Я узнал о заявлении о поддержке Палестины ряда студентов, выпускников и преподавателей Эстонской Академии Искусств, и если я скажу, что был глубоко обеспокоен, то ничего не скажу.
Я считаю это заявление тревожным знаком и более того меня тревожит то, что обращение осталось без внимания и ответа руководства EKA.
Прочитав заявление студентов EKA, где они приводят цифры количества жертв среди населения сектора Газа я бы хотел отметить следующее:
1) Вина за происходящее полностью перекладывается с насильника на жертву. Нет ни слова о том, какую ответственность несет ХАМАС за происходящее в секторе Газа. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ делает все для снижения количества жертв среди населения Газы, вплоть до звонков на личные мобильные телефоны и смс сообщения с призывами покинуть зону военных действий. Хамас устраивает свои базы под школами и больницами, прячет пусковые установки в детских садах и мечетях, препятствует эвакуации населения в безопасные зоны. Так кто же несет ответственность?
2) Текст заявления искажает реальное положение вещей и использует анти-израильскую (фактически антисемитскую) риторику. „Оккупация, геноцид, колониализм, империализм“ — это терминология исламских экстремистов и террористов, которая служит оправданием ракетных обстрелов и резни мирного населения Израиля.
Поддержка Палестины превратилась в новый антисемитский шабаш — в просвещенной Европе громят еврейские магазины и нападают на активистов.
3) В тексте нет ни слова о том, что именно происходит в Израиле, который подвергается террористическим атакам с момента его создания и по сей день. Нет ни слова о том что в Израиле арабы и евреи имеют равные права, мусульмане и иудеи вместе служат в армии и занимают государственные должности.
Кроме того, это „миролюбивое“ заявление содержит прямые призывы к разрыву отношений с израильскими культурными институциями, за то что они поддерживают свою армию, армию которая защищает свою страну!
4) Авторы несколько раз призывают к немедленному прекращению насилия и датируют свое обращение 20 октября, но давайте следуя логике вспомним какая чудовищная трагедия произошла на территории Израиля 7 октября. Более тысячи людей были убиты, растерзаны и угнаны в заложники. Израиль не знал более черного дня за всю историю существования. Почему же группа студентов, сотрудников и выпускников промолчала в этот жуткий момент?
Хочу обратиться к руководству и EKA с вопросом: преподается ли в академии история? Знают ли студенты, что такое Холокост? При каких обстоятельствах возникло государство Израиль? Сколько военных нападении произошло на Израиль?
Сколько терактов произошло в Израиле за 75 лет? Знают ли какую основную цель ставит для себя организация ХАМАС?
И главное — как руководство оценивает тезисы этого открытого письма?
Людям, подписавшим это заявление, могу сказать только одно: кто встанет на сторону злодея, тот сам станет злодеем. Риторика этого заявления и ваша оценка происходящего ничем не отличаются от риторики радикального исламского фашизма. Единственный геноцид, который существует в Израиле, — это геноцид еврейского народа, осуществляемый ХАМАС и другими террористическими организациями. Это заявление – не призыв к миру, а голос осуждения Израиля и хуже того, инвестиция в платформу мирового антисемитизма.
История моего народа трагична в прошлом и нестабильна в настоящем. И часто трагедии начинались с „гневных писем граждан“ призывавших к „справедливой расправе“ под молчаливое равнодушие большинства.
Надеюсь, что мне не нужно начинать бояться быть евреем в Эстонии в 21 веке.
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