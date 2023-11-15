МНЕНИЕ | Житель Таллинна - руководству EKA: „Надеюсь, что мне не нужно бояться быть евреем в Эстонии в 21 веке“

В последнее время мир стал экстремально враждебен к определенной группе людей.

К евреям. Я живу и работаю в Эстонии больше года, люблю и уважаю страну, которая приняла меня. И я тоже еврей.

Я узнал о заявлении о поддержке Палестины ряда студентов, выпускников и преподавателей Эстонской Академии Искусств, и если я скажу, что был глубоко обеспокоен, то ничего не скажу.

Я считаю это заявление тревожным знаком и более того меня тревожит то, что обращение осталось без внимания и ответа руководства EKA.

Прочитав заявление студентов EKA, где они приводят цифры количества жертв среди населения сектора Газа я бы хотел отметить следующее:

1) Вина за происходящее полностью перекладывается с насильника на жертву. Нет ни слова о том, какую ответственность несет ХАМАС за происходящее в секторе Газа. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ делает все для снижения количества жертв среди населения Газы, вплоть до звонков на личные мобильные телефоны и смс сообщения с призывами покинуть зону военных действий. Хамас устраивает свои базы под школами и больницами, прячет пусковые установки в детских садах и мечетях, препятствует эвакуации населения в безопасные зоны. Так кто же несет ответственность?

2) Текст заявления искажает реальное положение вещей и использует анти-израильскую (фактически антисемитскую) риторику. „Оккупация, геноцид, колониализм, империализм“ — это терминология исламских экстремистов и террористов, которая служит оправданием ракетных обстрелов и резни мирного населения Израиля.

Поддержка Палестины превратилась в новый антисемитский шабаш — в просвещенной Европе громят еврейские магазины и нападают на активистов.

3) В тексте нет ни слова о том, что именно происходит в Израиле, который подвергается террористическим атакам с момента его создания и по сей день. Нет ни слова о том что в Израиле арабы и евреи имеют равные права, мусульмане и иудеи вместе служат в армии и занимают государственные должности.