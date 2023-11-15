FT: Дания заблокирует доступ танкеров с российской нефтью на мировые рынки

По словам собеседников, датские пограничники смогут преследовать танкеры, не имеющие западной страховки, на основе законов, разрешающих досмотр судов, которые потенциально представляют угрозу для окружающей среды.

Это предложение выдвинули после того, как европейские чиновники признали, что почти вся экспортная нефть из России продавалась выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, отмечает FT.

Сейчас через Балтийское море транспортируется около 60% российского морского экспорта нефти. Объем российской нефти, ежедневно проходящей транзитом через датские проливы, эквивалентен примерно двум миллионам баррелей, подсчитали журналисты.

„Чиновники говорят, что требование надлежащей страховки от западных компаний оправдано, учитывая, что многие поставки российской нефти осуществляются на старых судах так называемого „теневого флота“, которые имеют более высокий риск поломки или разлива нефти, что может привести к крупной экологической катастрофе“, пишет Financial Times.

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада ввели против России многочисленные санкции, особое внимание уделив российским энергоносителям. Так, в декабре 2022 года вступило в силу нефтяное эмбарго Евросоюза, запрещающее странам ЕС закупать российскую нефть, поставляемую по морю. Тогда же был введен ценовой потолок, среди прочего запрещающий западным страховым компаниями страховать суда, перевозящие российскую нефть по цене выше установленного потолка. На фоне всех этих ограничений, как сообщала FT, Россия начала формировать „теневой“ флот.

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