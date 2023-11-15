ВИДЕО | Овечкин получил опасный удар клюшкой в шею, но соперника за это не наказали

В самом начале матча защитник „Вегаса“ Брэйден Макнэбб нанес капитану „Вашингтона“ Александру Овечкину болезненный удар клюшкой в горло и сбил его с ног. Овечкин сразу же отправился на скамейку запасных, где его шею осмотрел командный врач. Спустя некоторое время он вернулся в игру.

Примечательно, что судьи назначили Макнэббу двухминутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но после пересмотра эпизода отменили наказание посчитав, что канадец нанес удар клюшкой неумышленно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .