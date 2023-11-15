МНЕНИЕ | Мощная машина не оставит в беде на заснеженной дороге
Что стоит облагать налогами — это всегда предмет общественного договора. Будь то автомобиль, дом или алкоголь — в пользу всего можно найти аргументы. Но сейчас такого договора нет. Имеются лишь силовые приёмы со стороны получивших большинство на выборах. И, насколько мы все знаем, продавливаемые сейчас решения не обсуждались перед выборами, пишет старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Введение автомобильного налога сопровождается такой волной обвинений в адрес недовольных водителей, как будто бы это они потеряли доверие со стороны правящего союза, а не наоборот. Сначала реформист Сийм Каллас обвинил противников автоналога в недостатке патриотизма и в том, что они не ценят свое государство (1.08, Delfi), затем министр финансов Март Вырклаэв объяснил, что люди должны быть экономнее, и вообще — налоги не повышаются, а наоборот снижаются (9.10, Postimees).