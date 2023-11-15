МНЕНИЕ | Мощная машина не оставит в беде на заснеженной дороге

Введение автомобильного налога сопровождается такой волной обвинений в адрес недовольных водителей, как будто бы это они потеряли доверие со стороны правящего союза, а не наоборот. Сначала реформист Сийм Каллас обвинил противников автоналога в недостатке патриотизма и в том, что они не ценят свое государство (1.08, Delfi), затем министр финансов Март Вырклаэв объяснил, что люди должны быть экономнее, и вообще — налоги не повышаются, а наоборот снижаются (9.10, Postimees).