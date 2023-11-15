МНЕНИЕ | Путин жив и давно выиграл российские выборы 2024 года

Чем ближе декабрь 2023 года, тем больше разговоров о том, как и когда Владимир Путин выдвинется на очередной президентский срок. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что „решений еще не было“, но на самом деле оно уже давно принято и осталось лишь церемониально оформить поход Путина на „референдум о доверии“, который состоится в марте 2024 года, пишет Сергей Ковальченко.