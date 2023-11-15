МНЕНИЕ | Путин жив и давно выиграл российские выборы 2024 года
Чем ближе декабрь 2023 года, тем больше разговоров о том, как и когда Владимир Путин выдвинется на очередной президентский срок. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что „решений еще не было“, но на самом деле оно уже давно принято и осталось лишь церемониально оформить поход Путина на „референдум о доверии“, который состоится в марте 2024 года, пишет Сергей Ковальченко.
Главный начальник заранее выдал Владимиру Путину ярлык на царство. Во время официального визита в Москву в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин сделал свой выбор: „Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся президентские выборы. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента“. Тогда слова китайского начальника не понравились Кремлю. Путин любит сам сообщать стране такие новости и привык делать это в декабре, но стерпел. Пекин - это его новая „Золотая Орда“ и ссориться с ней из-за таких пустяков – себе дороже. Поэтому, новость от председателя Си постарались быстро убрать из внутренней информационной повестки.