Мнение
15.11.2023, 11:33

МНЕНИЕ | Путин жив и давно выиграл российские выборы 2024 года

 
Сергей Ковальченко
журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Сергей Карпухин | Reuters / Scanpix

Чем ближе декабрь 2023 года, тем больше разговоров о том, как и когда Владимир Путин выдвинется на очередной президентский срок. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что „решений еще не было“, но на самом деле оно уже давно принято и осталось лишь церемониально оформить поход Путина на „референдум о доверии“, который состоится в марте 2024 года, пишет Сергей Ковальченко.

Главный начальник заранее выдал Владимиру Путину ярлык на царство. Во время официального визита в Москву в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин сделал свой выбор: „Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся президентские выборы. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента“. Тогда слова китайского начальника не понравились Кремлю. Путин любит сам сообщать стране такие новости и привык делать это в декабре, но стерпел. Пекин - это его новая „Золотая Орда“ и ссориться с ней из-за таких пустяков – себе дороже. Поэтому, новость от председателя Си постарались быстро убрать из внутренней информационной повестки.

Прошло время и теперь уже „Коммерсант“ выдает подробности оформления команды просителей у Путина продолжать руководить страной. В инициативную группу зовут Никиту Михалкова, певца „Шамана“, безотказную как автомат Калашникова космонавтку Валентину Терешкову, детского врача Леонида Рошаля и действующих участников так называемой СВО и Z-военкоров. Многие – проверенные кадры, участники группы из 75 деятелей, поддержавших в 2020 году поправки к конституции и „обнуление“ президентских сроков Владимира Путина.

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