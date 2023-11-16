Клиентка и бывшая работница Maxima: „Осторожнее с приложением! Меня обвинили в воровстве, но я уверена, что это был сбой“(13)
Татьяна (настоящее имя редакции известно) - бывшая работница и клиент одного из магазинов Maxima в Ида-Вирумаа, уже оплатила судебные издержки и сумму, которую, по ее словам, якобы украла у магазина с помощью мобильного приложения. Дело закончилось согласительным производством с прокуратурой, но женщина, которая считает себя невиновной, захотела предать эту историю огласке, потому что чувствует несправедливость и хотела бы предупредить других клиентов Maxima быть внимательными при использовании приложения для покупок.
Татьяна говорит, что охранник показал ей тот кусочек видео, на котором, по ее словам, она якобы удаляет товар из корзины приложения. „И я понимаю, что этот тот самый момент, когда я заметила, что товара нет и достала телефон, чтобы заново его просканировать!“
Дальше ситуация, по рассказу Татьяны, развивается неожиданным для нее образом. Несмотря на то, что она готова оплатить недостающую сумму - меньше 50 евро - головная контора Таллинна настаивает на вызове на место полиции и составлении протокола.
„Охраннику сказали „раскручивай ее по полной“, несмотря на то, что я бывшая работница. Уже позже я предположила, что это моя бывшая начальница устроила, потому что охранная фирма всегда звонит руководству и ждет указаний“.