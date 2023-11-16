Клиентка и бывшая работница Maxima: „Осторожнее с приложением! Меня обвинили в воровстве, но я уверена, что это был сбой“

Татьяна говорит, что охранник показал ей тот кусочек видео, на котором, по ее словам, она якобы удаляет товар из корзины приложения. „И я понимаю, что этот тот самый момент, когда я заметила, что товара нет и достала телефон, чтобы заново его просканировать!“

Дальше ситуация, по рассказу Татьяны, развивается неожиданным для нее образом. Несмотря на то, что она готова оплатить недостающую сумму - меньше 50 евро - головная контора Таллинна настаивает на вызове на место полиции и составлении протокола.

„Охраннику сказали „раскручивай ее по полной“, несмотря на то, что я бывшая работница. Уже позже я предположила, что это моя бывшая начальница устроила, потому что охранная фирма всегда звонит руководству и ждет указаний“.

Полиция приехала на место, Татьяна объяснила ситуацию. „Я и полиции сказала, что, мол, вот такие бывают проблемы с приложением, я сама во время работы неоднократно обращалась к начальству по этому поводу, то в чеках не появляется товар у клиентов, то они оказываются в похожей ситуации, то еще что-то. Но к моим словам не прислушивались, возможно, потому, что я не ходила в любимчиках у начальницы“.