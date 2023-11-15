Бедность или порок. Почему в Великобритании началась эпидемия мелких магазинных краж(1)
Британские ритейлеры, а за ними и СМИ заговорили, что в стране настоящая эпидемия шоплифтинга — мелких магазинных краж. Их количество почти сравнялось с допандемийными годами и, возможно, превзойдет их с учетом, что ноябрь и декабрь — месяцы скидок и праздничных закупок. Единой общепризнанной причины такого роста не существует: крупные торговые сети несут убытки на сотни миллионов фунтов и утверждают, что против них действует организованная преступность. Но нельзя исключать, что дело в росте стоимости жизни — последний раз с такой скоростью продукты в Великобритании дорожали в 1970-е.
Хатфилд — небольшой городок чуть к северу от Лондона. В самом его центре — гипермаркет торговой сети ASDA. По выходным здесь особенно многолюдно — люди закупаются продуктами на неделю.
В субботу на выходе из магазина прямо перед корреспондентом Би-би-си идет молодой человек в совершенно обычной одежде — серая куртка и джинсы. В руках у него ничего нет, они в карманах. Резким звуком срабатывают металлические рамки у двери. Молодой человек идет дальше, как будто этот звук относится не к нему, но его сразу же останавливает подбежавший охранник, а секунд через 20 появляются еще двое. Они не грубо, но довольно жестко требуют от молодого человека предъявить покупки и чек на них.
Тот почти без сопротивления достает из одного внутреннего кармана бутылку виски, а из другого упаковку с шестью яблоками. Эти продукты он украл. Охрана забирает их, молодой человек с ругательствами уходит. Полицию никто и не думал вызывать.
— Часто у вас тут такое? — спрашиваю у охранника.
— Да десять раз в день, — отвечает тот.
Охраннику из другого лондонского супермаркета Бетелю Экпезе повезло меньше. Он рассказал, что при попытке отнять у вора сумку тот набросился на него с расистскими оскорблениями, держа в руках спицу. Экпезе сумел отбиться.
По подсчету только одной торговой сети Co-op, в ее супермаркетах по всей Великобритании каждый день происходит почти тысяча подобных случаев. А по данным Британского консорциума розничной торговли, с 2022 года количество краж в магазинах Англии и Уэльса выросло на 26%. Только крупным ритейлерам нанесли в 2021-2022-м году ущерб на сумму около 953 млн фунтов.
С июня 2022 года по июнь 2023-го полиция Англии и Уэльса зарегистрировала 365 164 кражи в магазинах, на 25% больше, чем за прошлый аналогичный период.
Крупные ритейлеры, а затем и СМИ заговорили о том, что в стране — эпидемия шоплифтинга.
Потеря денег и веры
Эпидемия коснулась далеко не только торговых центров и супермаркетов. Представители малого бизнеса, которые, как правило, держат только один, свой, магазин, говорят, что теряют на мелких кражах 150-300 фунтов в неделю. И объединяются, чтобы противостоять воровству.
Еще в 1960-1970-х годах владельцы небольших магазинов по всей стране создали и распространили в своих городах систему под названием Shopwatch. Владельцы и продавцы вооружались рациями и постоянно находились на связи друг с другом, чтобы предупреждать о подозрительных покупателях.
Теперь эта система переживает ренессанс, только вместо раций участники используют мессенджеры и специальные группы в соцсетях. Владельцы закупают дополнительные системы видеонаблюдения, хоть это и довольно дорого, если речь идет об одном магазине площадью 15-20 кв. метров.
Давина Паркхаус из Нортгемптона, владелица магазина одежды, подарков и аксессуаров рассказала, что усилила видеонаблюдение — и обнаружила, что воровством занимаются некоторые постоянные клиенты. И это, по ее словам, вопрос даже не потери денег, а потери веры в то, что ты делаешь хорошее дело, а тебя окружают достойные люди.
Хозяйка магазина из шотландского городка Келсо Клэр Моул рассказывает, что в середине октября вор вынес из него товаров на общую сумму около 100 фунтов.
„Я бы не сказала, что расстроилась, я бы сказала, разозлилась из-за того, что человек подумал — это данное ему богом право, войти и просто взять все, что хотелось“, — говорит она.
Моул добавляет, что вор ограбил не только ее и ее сотрудников. Дело в том, что в небольших городках местный бизнес часто участвует в общественной деятельности самого широкого спектра — от покупки футбольной формы для местной детской команды до поставки бесплатных призов для школьных праздников.
„Я передаю призы для рождественских ярмарок, летних праздников и всего такого. Теперь я не смогу потратить эти деньги на это“, — возмущается Моул.
Благотворительная организация „Армия спасения“ во многих странах мира держит магазины, где можно купить дешевую секонд-хенд одежду и предметы быта. Собранные деньги идут, например, на закупку еды для бездомных. Менеджер такого магазина в британском городе Питерборо Филиппа Миллард говорит Би-би-си, что воруют даже здесь: „Мы [для воров] легкая цель, хотя если бы они просто попросили у нас то, что украли, мы бы и так отдали им это“.
В конце октября Би-би-си рассказывала историю владельца магазина из Кембриджа Нила Маккея. Заметив вора, он позвонил по телефонному номеру для срочных обращений 999, его перевели на номер 101 — это номер для несрочных обращений в полицию, потом обратно на 999. Вор за это время удалился.
Правда, на следующее утро Маккею позвонили из полиции и извинились за плохое качество обслуживания.
В среднем в опрошенных Би-би-си полицейских управлениях нескольких графств Великобритании заявили, что лишь около 20% сообщений о преступлениях в сфере розничной торговли приводили к уголовным обвинениям или „расследовались иным образом“ — без уточнения, каким именно.
Охранные бирки на сыре и пустые банки кофе
Большие торговые сети принимают локальные меры, но требуют глобальных.
Уже сейчас в супермаркетах ставят специальные охранные бирки не только на бутылки с алкоголем, но и на стейки, сыр и другие сравнительно дорогие товары. Банки кофе выставляются на стеллажи пустыми, а полную можно будет получить после оплаты.
Сеть супермаркетов Tesco вооружает всех своих сотрудников нательными видеокамерами, чтобы предотвратить кражи и снизить риск физической агрессии.
Сеть John Lewis предлагает дежурящим рядом с магазинами полицейским бесплатные горячие напитки, а в перерывах позволяет им пользоваться кафетериями для сотрудников, где еда продается со скидкой — все это, чтобы сдержать потенциальных воров или поймать их на месте.
В торговой сети Co-op фиксируют в 2023 году рост случаев воровства на 35%, а более 900 сотрудников за последний год подверглись физической агрессии.
В Co-op говорят, что в рамках закона о свободе информации направляли в полицию запрос и получили ответ, что она не отреагировала на 71% зарегистрированных в магазинах инцидентов. Полиция приезжала, если речь шла о серьезном нападении на сотрудника или о краже на сумму от нескольких сотен фунтов.
В итоге 13 крупнейших ритейлеров Великобритании договорились выделить в течение двух лет порядка 800 тыс. фунтов на совместную с полицией программу „Проект Пегас“. Она предусматривает еще более плотное видеонаблюдение и полицейское дежурство, а также использование программ распознавания лиц. Специальная группа полицейских офицеров и аналитиков попробуют доказать, что за кражами могут стоять преступные группировки.
„Как вам семь фунтов за банку кофе?“
Нельзя однозначно сказать, что действительно стоит за столь резким ростом количества магазинных краж. Журналисты Би-би-си провели два дня в одном из судов графства Кент. Там рассматривались четыре дела о магазинных кражах, и в каждом случае обвиняемый был наркозависимым.
Министерство внутренних дел Британии в октябре опубликовало доклад из которого следует, что 70% магазинных воров — регулярные потребители тяжелых наркотиков.
В крупных торговых сетях настаивают на том, что это — организованная преступность, которая затем перепродает украденные товары.
„То, что мы видим, — это вопиющие грабежи, люди просто приходят с большой сумкой и берут то, что хотят, потому что осознают отсутствие последствий. Мы видим рецидивистов и видим массовые кражи в магазинах“, — говорит операционный директор сети Co-op Кейт Грэм.
Более того, отмечает она, в отдельных районах Лондона уровень краж и опасности для сотрудников настолько высок, что это вообще заставляет задуматься: а имеет ли смысл держать там магазин.
Такого же мнения об организованной преступности придерживается и глава сети John Lewis Шэрон Уайт. Она одной из первых назвала происходящее „эпидемией“ и заявила, что магазинные кражи должны расследоваться исходя из того, что их совершают не одиночки, а люди из преступных групп.
У этой версии есть слабая сторона: до сих пор полиция ни разу не заявляла ни о том, что такая группа найдена и разоблачена, ни о том, что где-то обнаружен рынок сбыта или контрабанды краденых товаров.
Супермаркеты начали хором жаловаться на эпидемию шоплифтинга в момент, когда их прибыль не дотягивает до их же прогнозов, несмотря на то, что продукты с начала газового кризиса 2022 года подорожали почти на 20% — в Великобритании такой инфляции не было с 1970-х годов. Руководителям торговых сетей надо как-то объяснять акционерам, почему дела идут неважно, и искать пути сокращения издержек. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы полиция ловила воров, которые за год выносят из британских супермаркетов товаров примерно на 1 млрд фунтов.
И это приводит ко второй версии, которую крупные ритейлеры отрицают. Кризис стоимости жизни в условиях подорожания товаров и услуг — одна из главных тем в современной Великобритании.
Журналист Би-би-си Эз Робертс попросил в своих социальных сетях анонимно откликнуться тех, кто занимается мелкими магазинными кражами, с просьбой объяснить, зачем они это делают.
25-летний житель южного Лондона по имени Эш (это не настоящее имя) рассказал, что потерял работу в пандемию, а сейчас его доход около 1 тыс. фунтов в месяц, что значительно ниже средней зарплаты по Лондону. Это и подтолкнуло его к воровству. Однажды поймавшие его охранники супермаркета, хоть и отобрали товары, но, по его словам, выразили свои сожаления.
23-летняя студентка Лола (это также не настоящее имя) призналась, что ворует в магазинах то, что не может себе позволить. „Как вам семь фунтов за банку кофе?“ — возмущается она (это около 780 руб. по текущему курсу; кроме того, в супермаркетах есть и кофе известных марок за 4,5-6 фунтов).
„Я не защищаю воровство, но думаю, что кража семи фунтов ни на что особо не повлияет“, — добавляет она.
Директор по безопасности сети John Lewis Люси Браун говорит, что британские ритейлеры тратят 700 млн фунтов на предотвращение новых краж. Она прямо говорит, что эти расходы закладываются в стоимость продающихся сейчас продуктов.
В суде в графстве Кент местная жительница Стейси Уиллет призналась в 23 эпизодах краж на общую сумму более 1 тыс. фунтов. Она рассказала, что употребляла наркотики, старалась справляться, даже родила дочь, но когда ребенка забрала опека, то сорвалась. Ее освободили под залог.
У 47-летней Керри Донахью когда-то была своя компания по подбору персонала, но, по словам ее адвоката, „дела резко изменились к худшему“. Ей дали год лишения свободы с отсрочкой.
Один из обвиняемых попал в суд впервые, еще один говорил, что он „из по-настоящему неблагополучной семьи“ и что за ним числится то ли 50, то ли 70 разных правонарушений. В каждом из вынесенных судьей решении было требование пройти лечение от наркотической зависимости.
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