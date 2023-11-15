Бедность или порок. Почему в Великобритании началась эпидемия мелких магазинных краж

Хатфилд — небольшой городок чуть к северу от Лондона. В самом его центре — гипермаркет торговой сети ASDA. По выходным здесь особенно многолюдно — люди закупаются продуктами на неделю.

В субботу на выходе из магазина прямо перед корреспондентом Би-би-си идет молодой человек в совершенно обычной одежде — серая куртка и джинсы. В руках у него ничего нет, они в карманах. Резким звуком срабатывают металлические рамки у двери. Молодой человек идет дальше, как будто этот звук относится не к нему, но его сразу же останавливает подбежавший охранник, а секунд через 20 появляются еще двое. Они не грубо, но довольно жестко требуют от молодого человека предъявить покупки и чек на них.

Тот почти без сопротивления достает из одного внутреннего кармана бутылку виски, а из другого упаковку с шестью яблоками. Эти продукты он украл. Охрана забирает их, молодой человек с ругательствами уходит. Полицию никто и не думал вызывать.

— Часто у вас тут такое? — спрашиваю у охранника.

— Да десять раз в день, — отвечает тот.

Охраннику из другого лондонского супермаркета Бетелю Экпезе повезло меньше. Он рассказал, что при попытке отнять у вора сумку тот набросился на него с расистскими оскорблениями, держа в руках спицу. Экпезе сумел отбиться.

По подсчету только одной торговой сети Co-op, в ее супермаркетах по всей Великобритании каждый день происходит почти тысяча подобных случаев. А по данным Британского консорциума розничной торговли, с 2022 года количество краж в магазинах Англии и Уэльса выросло на 26%. Только крупным ритейлерам нанесли в 2021-2022-м году ущерб на сумму около 953 млн фунтов.

С июня 2022 года по июнь 2023-го полиция Англии и Уэльса зарегистрировала 365 164 кражи в магазинах, на 25% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Крупные ритейлеры, а затем и СМИ заговорили о том, что в стране — эпидемия шоплифтинга.

Потеря денег и веры