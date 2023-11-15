Тайная сделка на $40 млн, которая связывает Абрамовича с „кошельками“ Путина

В начале этого года швейцарские прокуроры заявили, что эти двое были подставными лицами, а не реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой с компанией „Видео Интернешнл“. При этом суд не выявил настоящего конечного бенефициара этих счетов.

Ролдугина и Плехова обвиняют в том, что они являются „кошельками“ Путина, то есть втайне владеют деньгами и активами от его имени.

Второй мужчина — это еще один близкий к Путину человек, Александр Плехов, бывший биохимик, ставший бизнесменом, и тоже из Санкт-Петербурга.

Виолончелист Ролдугин является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. Он познакомился с Путиным в Санкт-Петербурге, когда они еще были молодыми людьми, и, как говорят, именно он познакомил Путина с Людмилой Шкребневой, на которой будущий президент женился в 1983 году (сейчас они разведены). Ролдугин — крестный отец их старшей дочери, Марии.

Из конфиденциальных документов следует, что одним из участников этой тайной сделки был близкий друг российского президента Сергей Ролдугин.

Эти люди, в свою очередь, получили миллионы долларов в виде дивидендов.

По условиям этой тайной сделки акции крупной российской рекламной компании „Видео Интернешнл“ были переведены за меньшую сумму, чем их реальная стоимость, компаниями, которыми в конечном счете владеет связанный с Абрамовичем траст, двум представителям ближнего окружения Путина.

Сам Абрамович пока не ответил на просьбу Би-би-си о комментарии.

Если раньше бывший владелец лондонского футбольного клуба „Челси“, который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, отрицал финансовые связи с российским руководителем, то теперь рассекреченные документы с Кипра стали новым свидетельством, связывающим его с тайной сделкой на $40 млн, заключенной в 2010 году.

Заявленная зарплата президента Путина в 2021 году составила чуть более 100 тыс. долларов. Однако, по слухам, его состояние может составлять от 125 до 200 млрд долларов и скрыто в целой сети подставных фирм и на счетах друзей.

Плехов находится под санкциями британского правительства, на Ролдугина тоже распространяются санкции Великобритании, Евросоюза и США, которые называют его „хранителем офшорных богатств президента Путина“.

Связь с Кипром

Расследование Cyprus Confidential (или „Кипрский доклад“) основано на 3,6 млн конфиденциальных документов компаний, предоставляющих офшорные услуги на Кипре, и сосредоточено на тесных финансовых связях Кипра с Россией и ныне находящимися под санкциями олигархами, многие из которых использовали этот остров для управления своими тайными офшорными активами.

В это число входят и документы киприотской компании по предоставлению корпоративных услуг MeritServus, которые изначально попали в распоряжение расследовательской организации Distributed Denial of Secrets. После того, как внутренние служебные документы показали, что эта компания нарушала международные санкции от имени одного из ее российских клиентов, MeritServus в начале года сама попала под санкции Великобритании.

MeritServus также работала с компаниями Романа Абрамовича на Кипре. Состояние этого олигарха оценивается в более чем $9 млрд, и он делал многочисленные публичные капиталовложения в спорт, искусство и дорогую собственность.

После того, как в 2003 году он приобрел лондонский футбольный клуб „Челси“, Абрамович стал одним из самых известных и влиятельных российских олигархов в Великобритании.

Он преуменьшал степень своих отношений с президентом Путиным и оспаривал предположения об их тесных финансовых связях или о том, что он действовал от имени российского лидера.

В 2010 пресс-секретарь Абрамовича утверждал, что у него нет „никаких финансовых дел с [бывшим тогда] премьер-министром Путиным“.