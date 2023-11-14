„Линии разлома трещат по швам“. Почему война Израиля с ХАМАС не похожа на прошлые войны

Погибших бы похоронили, а Израиль спорил бы с ООН о том, сколько цемента нужно поставить в Газу для восстановления.

Но эта война — другая. И дело не только в масштабах убийств, сначала совершенных боевиками ХАМАС 7 октября — в основном израильских гражданских лиц, и последовавшей за этим „могучей местью“ Израиля, как назвал ее премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в результате которой гибли в основном палестинские мирные жители.

Эта война отличается от прошлых тем, что она происходит в то время, когда линии разлома, разделяющие Ближний Восток, трещат по швам.

На протяжении как минимум двух десятилетий наиболее серьезный раскол в геополитическом ландшафте региона происходит между друзьями и союзниками Ирана и друзьями и союзниками США.

Основу иранской сети, которую иногда называют „Осью сопротивления“, составляют ливанская „Хезболла“, режим Башара Асада в Сирии, йеменские хуситы и различные иракские военизированные формирования, которые вооружаются и обучаются Ираном. Иранцы также поддерживают ХАМАС и „Исламский джихад“ в Газе.

Тегеран сближается с Россией и Китаем и играет заметную роль в войне России в Украине. Китай закупает большое количество иранской нефти.

Чем дольше будет продолжаться война в Газе, чем больше Израиль будет убивать мирных палестинцев и разрушать десятки тысяч домов, тем выше риск конфликта между представителями этих двух лагерей.

Обстановка на границе между Израилем и Ливаном медленно и неумолимо накаляется. Ни Израиль, ни „Хезболла“ не хотят полномасштабной войны. Но они обмениваются все более тяжелыми ударами, и риск неконтролируемой эскалации будет только расти.

Хуситы в Йемене запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Пока все они были сбиты израильскими ПВО или военными кораблями ВМС США в Красном море.

В Ираке ополченцы, поддерживаемые Ираном, атаковали американские базы. США нанесли ответный удар по некоторым из их объектов в Сирии. И снова все стороны пытаются ограничить эскалацию, но контролировать темп военных действий всегда сложно.