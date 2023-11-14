„Линии разлома трещат по швам“. Почему война Израиля с ХАМАС не похожа на прошлые войны
Если бы война Израиля с ХАМАС была похожа на все предыдущие конфликты на Ближнем Востоке, вероятно, уже давно бы действовало соглашение о прекращении огня, пишет BBC Russian.
Погибших бы похоронили, а Израиль спорил бы с ООН о том, сколько цемента нужно поставить в Газу для восстановления.
Но эта война — другая. И дело не только в масштабах убийств, сначала совершенных боевиками ХАМАС 7 октября — в основном израильских гражданских лиц, и последовавшей за этим „могучей местью“ Израиля, как назвал ее премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в результате которой гибли в основном палестинские мирные жители.
Эта война отличается от прошлых тем, что она происходит в то время, когда линии разлома, разделяющие Ближний Восток, трещат по швам.
На протяжении как минимум двух десятилетий наиболее серьезный раскол в геополитическом ландшафте региона происходит между друзьями и союзниками Ирана и друзьями и союзниками США.
Основу иранской сети, которую иногда называют „Осью сопротивления“, составляют ливанская „Хезболла“, режим Башара Асада в Сирии, йеменские хуситы и различные иракские военизированные формирования, которые вооружаются и обучаются Ираном. Иранцы также поддерживают ХАМАС и „Исламский джихад“ в Газе.
Тегеран сближается с Россией и Китаем и играет заметную роль в войне России в Украине. Китай закупает большое количество иранской нефти.
Чем дольше будет продолжаться война в Газе, чем больше Израиль будет убивать мирных палестинцев и разрушать десятки тысяч домов, тем выше риск конфликта между представителями этих двух лагерей.
Обстановка на границе между Израилем и Ливаном медленно и неумолимо накаляется. Ни Израиль, ни „Хезболла“ не хотят полномасштабной войны. Но они обмениваются все более тяжелыми ударами, и риск неконтролируемой эскалации будет только расти.
Хуситы в Йемене запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Пока все они были сбиты израильскими ПВО или военными кораблями ВМС США в Красном море.
В Ираке ополченцы, поддерживаемые Ираном, атаковали американские базы. США нанесли ответный удар по некоторым из их объектов в Сирии. И снова все стороны пытаются ограничить эскалацию, но контролировать темп военных действий всегда сложно.
На стороне Вашингтона выступают Израиль, нефтяные страны Персидского залива, Иордания и Египет. США продолжают оказывать мощную поддержку Израилю, хотя президенту Джо Байдену явно некомфортно от того, что Израиль убивает так много мирных палестинцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично заявлял, что в секторе Газа гибнет слишком много гражданских лиц.
Все союзники США в арабском мире осудили действия Израиля и призвали к прекращению огня. Изображения сотен тысяч палестинцев, покинувших свои дома на севере Газы и идущих по главной дороге на юг, воскрешают в памяти сцены после победы Израиля в войне за независимость в 1948 году.
Тогда более 700 тысяч палестинцев бежали или были вынуждены покинуть свои дома под дулами автоматов израильтян, и эти события палестинцы называют „Накба“ — катастрофа. Потомки беженцев 1948 года составляют большую часть населения сектора Газа.
Опасные предложения навязать палестинцам еще одну „Накбу“, исходящие от некоторых ультранационалистов в Израиле, поддерживающих правительство Биньямина Нетаньяху, вызывают тревогу у арабских государств, примкнувших к американскому лагерю, в частности, у Иордании и Египта. Один из министров в правительстве Нетаньяху даже обмолвился о возможности сбросить на Газу ядерную бомбу, чтобы победить ХАМАС. Он получил выговор, но не был уволен.
Все это можно списать на бред сумасшедшего, но в Иордании и Египте к этому относятся серьезно — не к разговорам о ядерном оружии (Израиль обладает значительными его запасами, хотя и не признает, какими именно), а к перспективе вытеснения сотен тысяч палестинцев за границы анклава.
Что касается самой войны в Газе, то высокопоставленные западные дипломаты из стран-союзниц Израиля заявили Би-би-си, что завершение войны и ликвидация ее последствий будут „трудными и неприятными“.
Один из них сказал, что „единственным выходом будет восстановление политических горизонтов для палестинцев“. Имеется в виду независимое палестинское государство наряду с Израилем, так называемое „решение о двух государствах“ — провалившаяся идея, живущая ныне только в качестве лозунга.
Возрождение этой идеи, возможно, в контексте более широкого примирения между Израилем и арабами, — это амбициозный и, по-видимому, наилучший из имеющихся план. Но в нынешней атмосфере боли, тревоги и ненависти осуществить его будет очень трудно.
Этого не произойдет при нынешнем палестинском и израильском руководстве.
Премьер-министр Нетаньяху не объяснил, что собирается делать после окончания боев в Газе, но отверг американский план создания правительства во главе с Махмудом Аббасом и Палестинской администрацией, которую ХАМАС изгнал из Газы в 2007 году.
Вторая часть американского плана предусматривает переговоры о создании двух государств, против чего Биньямин Нетаньяху выступал на протяжении всей своей политической карьеры.
Нетаньяху не только выступает против независимости палестинцев. Его выживание на посту премьер-министра зависит от поддержки еврейских экстремистов, которые считают, что вся территория между рекой Иордан и Средиземным морем была дана еврейскому народу богом и должна находиться в границах Израиля.
Многие израильтяне обвиняют Нетаньяху в провалах в сфере безопасности и разведки, из-за которых стали возможными атаки 7 октября, и хотят, чтобы он покинул свой пост.
Палестинскому лидеру Махмуду Аббасу уже за 80, и он дискредитировал себя в глазах потенциальных избирателей, хотя и не участвовал ни в каких выборах с 2005 года. Палестинская администрация сотрудничает с Израилем по вопросам безопасности на Западном берегу, но не может защитить собственный народ от вооруженных еврейских поселенцев.
В конце концов, лидеры меняются. Если эта страшная война в Газе не заставит израильтян, палестинцев и их влиятельных друзей вновь попытаться заключить мир, то единственное, что их ждет в будущем — это новые войны.
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