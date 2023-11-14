Правда ли, что на этом видео показано, как „оживает“ палестинец, погибший от израильских авиаударов?

Этим роликом поделились, в частности, крупные израильские русскоязычные порталы MigNews и Israelan, а также пользователи TikTok, Facebook, „ВКонтакте“ и Telegram. Популярны аналогичные публикации и на других языках: английском, иврите, арабском, французском и др.

В вирусном видео вначале продемонстрированы ряды тел, обёрнутых в белую ткань, а затем крупным планом показано лицо одного из них. В финале ролика мужчина открывает глаза, оглядывается и что-то говорит. Надпись на арабском языке в кадре гласит: „Я не знаю, что-то не так с израильским оружием, но они возвращаются к жизни один за другим“.

Обратный поиск по кадрам из видео позволяет обнаружить, что оно появилось в Сети ещё в августе 2023 года, задолго до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей ответной операции в секторе Газа. Ролик разместил в TikTok 19 августа аккаунт @metjetak17. В публикациях этого пользователя можно обнаружить ещё одно видео, представляющее собой слайд-шоу фотографий, снятых в том же помещении. В этом ролике также видны завёрнутые в белую ткань тела, вокруг которых сидят люди с бейджиками. В подписи есть текст на малайском языке: „Курс организации похорон. В IKM Тан Шри Яхая Ахмад, Пекан“, а среди хештегов есть слово „студенты“.

В Малайзии действительно есть город Пекан, в котором расположен IKM — Institut Kemahiran Mara, что можно перевести с малайского как „институт повышения квалификации“. В этом учебном заведении, судя по его странице в Facebook*, регулярно проводятся мероприятия по обучению правилам мусульманского погребального обряда. В качестве трупа обычно выступает живой человек, который не только открывает глаза в процессе, но и улыбается.

В инстаграме института также есть видео с подобных уроков. Поиск по картинкам позволяет обнаружить и афиши таких занятий, на которых видно, что в качестве модели выступает живой человек с открытыми глазами.