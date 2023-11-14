BBC News Русская служба
14.11.2023, 15:35

В Индии обрушился тоннель: спасатели пытаются вытащить из-под завалов 40 рабочих

 
Спасатели пытаются проложить через завалы обрушившегося тоннеля металлическую трубу, через которую должны будут протиснуться рабочие
Спасатели пытаются проложить через завалы обрушившегося тоннеля металлическую трубу, через которую должны будут протиснуться рабочие
ФОТО: ABHYUDAYA KONTALA | EPA/Scanpix

Спасатели на севере Индии третий день пытаются вытащить несколько десятков рабочих из-под завалов тоннеля, обрушившегося в минувшее воскресенье, пишет BBC Russian.

В операции задействовано более сотни человек. Сообщается, что никто из рабочих не пострадал.

Спасатели пытаются проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу (известную как „труба Юма“): они надеются, что таким образом людям удастся протиснуться наружу.

Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. В результате обрушения моста заблокированными от внешнего мира оказались 40 рабочих, занимавшихся его строительством.

„Все люди, оказавшиеся в ловушке, здоровы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию. Мы снабжаем их пищей, водой и кислородом“, — заявил главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами.

Как сообщили во вторник в Государственной службе реагирования на стихийные бедствия (SDRF), спасатели общались с попавшими в ловушку рабочими по радио.

Cтарший сотрудник службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Ранджит Кумар Синха заявил, что надеется на освобождение рабочих к среде.

Он добавил, кислорода под завалами хватит на пять-шесть дней.

Строитель Хемант Наяк рассказал агентству AFP, что в момент обрушения он находился в тоннеле, однако успел вовремя выбраться.

По его словам, в тоннель падало небольшое количество грязи, но „все относились к этому спокойно“.

„Потом неожиданно посыпалось огромное количество обломков, и тоннель оказался заблокирован“, — добавил он.

Строительство тоннеля — часть дорожного проекта премьер-министра Индии Нарендры Моди, направленного на улучшение условий сообщения между наиболее популярными индуистскими святынями, а также между районами, граничащими с Китаем.

Аварии на крупных инфраструктурных проектах — обычное явление для Индии.

В январе не менее 200 человек погибли в результате ливневых паводков в штате Уттаракханд, которые эксперты отчасти связывают с чрезмерной застройкой.

В августе этого года по меньшей мере 26 человек погибли после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии.

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