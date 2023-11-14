Именно так можно быстро справиться с простудой

Сигнал дает боль в горле

Боль в горле зачастую является первым признаком того, что какой-то вирус проник в организм человека и вызвал заметную реакцию. Обычно в такой ситуации мы прибегаем к ресурсам природы или современным синтетическим опробованным средствам, которые помогают облегчить симптом, но мало помогают против возбудителя болезни. Однако сейчас уже понятно, что помочь могут пробиотики, потому что именно микрофлора пищеварительного тракта является важной основой иммунной системы.

Закрепление и размножение вируса в организме происходит прежде всего из-за того, что иммунная система организма недостаточно сильна, чтобы противостоять агрессору. Иммунная система ослабевает прежде всего из-за чрезмерного напряжения и стресса, недостатка сна и движения, а также диеты с низким содержанием питательных веществ. Если изменить образ жизни непросто или вас уже беспокоят вирусные заболевания, то в любом случае важно знать, что существуют средства для борьбы с вирусами.

Поддержите свой организм

К счастью, отечественный производитель Nordaid в сотрудничестве с эстонскими учеными подготовил новый продукт, специально разработанный для людей, страдающих от болей в горле и начавшегося простудного заболевания. Пищевая добавка Boulardii + молочнокислые бактерии для горла содержит уникальный состав, который помогает облегчить боль в горле и симптомы простуды. Она содержит запатентованный штамм молочнокислой бактерии Paracasei 13434, который, как клинически доказано, обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием. А именно: Lactobacillus Paracasei 13434 поддерживает иммунную систему для эффективной борьбы с потенциальными патогенами и способствует защите первой линии от инвазивных патогенов. В составе также присутствует пробиотик Saccharomyces Boulardii, способствующий защите от возбудителей болезни и снижающий генотоксичность. Boulardii начинает быстро размножаться при контакте со слизистой оболочкой полости рта и подавляет вирус или бактерии, вызывающую воспаление.