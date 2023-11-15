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15.11.2023, 12:36

ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Пипаркоки за 100 евро? На ценнике продуктового магазина указана неверная цена за килограмм

 
ФОТО: Kuvatõmmised | Delfi Meedia

В Facebook распространяется фотография, сделанная в продуктовом магазине Maxima, на которой видно чрезвычайно высокую цену на пипаркоки. Это фотография трехлетней давности, на которую попала системная ошибка в одном из магазинов.

7 ноября на странице Levitaja в Facebook была размещена фотография коробки пипаркоков от „Калев“ с ценником. Судя по ценнику, цена килограммовой коробки составляет 100 евро. В продуктовых магазинах Maxima вы не найдете такой высокой цены за килограмм.

Статистика

Постом MinuAeg в Facebook поделились 137 раз, на него отреагировали 567 раз и было оставлено 52 комментария.

Через два дня после публикации поста официальная страница Maxima Eesti в Facebook прокомментировала ее, попросив автора удалить эту информацию. „Мое мнение: по ошибке цена за килограмм была завышена, когда сотрудник печатал этикетку, и, вероятно, товар (пипаркоки „Калев“) на кассе будет прибиваться по правильной цене“, - добавил Levitaja к исходному посту через день после комментария от Maxima.

По состоянию на 14 ноября Levitaja удалил это сообщение, но то же изображение было опубликовано и на странице MinuAeg, чье сообщение до сих пор актуально и популярно.

Пост Levitaja, который на сегодняшний день уже удален
Пост MinuAeg, который сейчас набирает популярность. MinuAeg опубликовал ту же фотографию в 2020 году, когда она впервые стала вирусной

Факты

Это фотография, сделанная в 2020 году, к этому же году относится и дизайн коробок с пипаркоками Kalev. В этом году он белый. Используя поиск по изображению Google, можно увидеть, что на странице MinuAeg впервые было опубликовано то же изображение осенью 2020 года. Даже тогда бирка на картинке не соответствовала реальной цене печеньев.

„Мы не продаем пипаркоки по цене 100 евро за килограмм, и раньше такой цены у нас тоже не было“, - рассказала редакторам руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. Она также подтвердила, что это фотография двух-трехлетней давности. „Печально, что это повторяется снова, потому что это явно вводит в заблуждение наших клиентов“.

Редакция отдела фактчекинга отправилась в Maxima, чтобы проверить, измеряются ли в этом году цены на пипаркоки трехзначными числами. На снимке видно, что цена за килограмм печеньев Kalev в Maxima составляет 7,99 евро. Также видно, что красный дизайн коробки был заменен бежево-белым.

Таким образом, более позднее утверждение Levitaja о том, что цена за килограмм могла быть случайно напечатана сотрудником, также не соответствует действительности. Это килограммовая коробка, то есть цена за килограмм и цена коробки одинаковы.

Проблема возникла из-за системной ошибки, в результате которой аппарат напечатал неверную цену. „На фотографии запечатлена человеческая ошибка, когда при изготовлении ценника на товар был использован неверный код, в результате чего автоматическая система сгенерировала на бирке неверную цену“, - рассказала Терасмаа, поясняя причины ошибки.

Вердикт: Неправда. Цена пипаркоков на картинке не соответствует реальной цене. Это было ошибкой Maxima.

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