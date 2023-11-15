ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Пипаркоки за 100 евро? На ценнике продуктового магазина указана неверная цена за килограмм

7 ноября на странице Levitaja в Facebook была размещена фотография коробки пипаркоков от „Калев“ с ценником. Судя по ценнику, цена килограммовой коробки составляет 100 евро. В продуктовых магазинах Maxima вы не найдете такой высокой цены за килограмм.

Статистика Постом MinuAeg в Facebook поделились 137 раз, на него отреагировали 567 раз и было оставлено 52 комментария.

Через два дня после публикации поста официальная страница Maxima Eesti в Facebook прокомментировала ее, попросив автора удалить эту информацию. „Мое мнение: по ошибке цена за килограмм была завышена, когда сотрудник печатал этикетку, и, вероятно, товар (пипаркоки „Калев“) на кассе будет прибиваться по правильной цене“, - добавил Levitaja к исходному посту через день после комментария от Maxima.

По состоянию на 14 ноября Levitaja удалил это сообщение, но то же изображение было опубликовано и на странице MinuAeg, чье сообщение до сих пор актуально и популярно.

Факты

Это фотография, сделанная в 2020 году, к этому же году относится и дизайн коробок с пипаркоками Kalev. В этом году он белый. Используя поиск по изображению Google, можно увидеть, что на странице MinuAeg впервые было опубликовано то же изображение осенью 2020 года. Даже тогда бирка на картинке не соответствовала реальной цене печеньев.

„Мы не продаем пипаркоки по цене 100 евро за килограмм, и раньше такой цены у нас тоже не было“, - рассказала редакторам руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. Она также подтвердила, что это фотография двух-трехлетней давности. „Печально, что это повторяется снова, потому что это явно вводит в заблуждение наших клиентов“.

Таким образом, более позднее утверждение Levitaja о том, что цена за килограмм могла быть случайно напечатана сотрудником, также не соответствует действительности. Это килограммовая коробка, то есть цена за килограмм и цена коробки одинаковы.