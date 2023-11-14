ВИДЕО | Что посмотреть в Норвегии за три дня и чем ее жители отличаются от эстонцев?

Вообще на Норвегию стоит выделять целую неделю, но в этот раз я поехал в Осло всего на три дня. Однако в эту поездку я собрал максимальное количество различных вариантов путешествий именно по Норвегии. Чтобы не просто гулять по столице, а посмотреть гораздо больше - начиная с продолжительного путешествия по водам фьорда и заканчивая нелегкой прогулкой по серпантинам горной деревни. Также я проехал по самому живописному железнодорожному маршруту Норвегии из Осло в Берген - его я рекомендую каждому, кто хочет увидеть Норвегию. А также я сравнил, как выглядят дома в горах и на островах Осло-фьорда. Но самый доступный аттракцион - синяя ветка метро в направлении Фрогнесетерен, ближайшей к Осло вершине, где и стоит снимать отель и просто полюбить хайкинг с видом на очередную вершину.

Миф о характере норвежцев

Про норвежцев есть очень популярный миф, что они - очень закрытые люди и не идут на контакт. А уступить девушке место в транспорте - это оскорбление, ведь в стране равноправие. И вы знаете, похоже, это - и правда миф. Я специально уступал места в метро и трамвае и местные мне мило улыбались. Местные всегда тебе улыбаются и здороваются - на островах, в горах, на тропах прогулок. А когда я ждал поезда, пожилая пара буквально втиснулась друг в друга, чтобы я мог присесть.

Я просто поражен, насколько норвежцы дружелюбны по отношению к чужакам - людям, которые, как я, ходят по их дворам и снимают, как они живут. Они просто улыбаются и здороваются. Я привык снимать в Эстонии, Финляндии. Там они на это никак не реагируют, может быть, им неприятно, но они переносят это как-то стоически. А здесь они здороваются и идут дальше. Я привык, что когда ходишь по эстонской или финской провинции, нет никакой агрессии, но тебя просто не замечают - снимаешь себе, и снимай. А здесь наоборот, тебе улыбаются, здороваются.

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