МНЕНИЕ | Вы напишете, а они новые налоги введут. Почему почти все герои моих статей — анонимные?

У меня есть кладбище неопубликованных статей. Причина обычно одна — герой материала испугался и отказался от своих слов. У меня есть статьи, которые могли бы быть лучше, если бы оттуда по просьбе героев материала не были убраны лучшие куски. А еще мне очень надоело писать в скобочках „имя изменено“, но некоторые соглашаются говорить только на условиях анонимности. Они боятся государства, хотя не делают ничего противозаконного, и соседей, которые косо посмотрят. Общество живет по принципу „как бы чего не вышло“, а виноваты во всем, конечно, журналисты, которые не пишут о проблемах.