Мнение
14.11.2023, 15:10

МНЕНИЕ | Вы напишете, а они новые налоги введут. Почему почти все герои моих статей — анонимные?

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Анастасия Ефремова
журналист
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Shutterstock

У меня есть кладбище неопубликованных статей. Причина обычно одна — герой материала испугался и отказался от своих слов. У меня есть статьи, которые могли бы быть лучше, если бы оттуда по просьбе героев материала не были убраны лучшие куски. А еще мне очень надоело писать в скобочках „имя изменено“, но некоторые соглашаются говорить только на условиях анонимности. Они боятся государства, хотя не делают ничего противозаконного, и соседей, которые косо посмотрят. Общество живет по принципу „как бы чего не вышло“, а виноваты во всем, конечно, журналисты, которые не пишут о проблемах.

Собака, натерпевшаяся в приюте, нашла любящую семью прямо под Рождество. Трогательная и добрая история, которая при этом должна была привлечь внимание к серьезной проблеме — не всем собакам так везет. Если они попадают в руки нелегальных перевозчиков, то их могут по пять суток держать в тесных клетках, не выпуская в туалет. Не все собаки переносят такую дорогу.

Эта история осталась неопубликованной. Потому что „ну зачем эти подробности, зачем кому-то знать, как собаки в дороге в туалет ходят, а про ценники на документы зачем написали, вдруг теперь из-за вас все дороже станет, а вдруг из-за вас вообще запретят возить животных через границу, а вдруг придумают новые налоги, и мы разоримся“. Никакие рациональные аргументы не помогали — перевозчица животных, работающая вполне официально, с разрешением Продовольственно-ветеринарной службы, после интервью вдруг испугалась, что если государство почитает о ее работе, то обязательно как-нибудь усложнит жизнь.

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